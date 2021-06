"C’est un réflexe" : pas tous démasqués dans les rues de Laval

Dans les rues, la fin de l'obligation n'a pas fait tomber de façon automatique tous les masques. L'annonce, faite par le Premier ministre Jean Castex mercredi midi, a entraîné une vague de soulagement. Symboles de l'épidémie, cela faisait plus de dix mois que les masques étaient obligatoires dans les centres-villes du département.

Les sourires vont pouvoir de nouveau s'étirer jusqu'aux oreilles. Mais, ils sont encore nombreux à ne pas avoir rangé leur masque lorsqu'ils se promènent en ville. Nathalie court les boutiques : "J'évite de l'enlever à chaque fois, question pratique". Même explication chez Julien, en stage juste à côté : "Je suis en pause et vais pas tarder à rentrer donc je le garde, ça m'évite de l'enlever et le remettre".

Réflexe ou prudence

Il y a aussi ceux, nombreux, pour qui le masque est devenu un réflexe bien ancré comme Dounia. Mais elle l'assure : "On ne devrait pas avoir trop de mal à le perdre puisque on a vraiment envie de l'enlever." La preuve, ce matin, Dounia est "sortie sans". Eugénie est moins convaincue : "Je pense que je vais mettre du temps à oublier ce réflexe".

D'autres ne sont pas tout à fait convaincus qu'il faille lever l'obligation si tôt : "Je le garde parce qu'il y a encore beaucoup de monde en ville", explique Jean-Yves, la soixantaine, "j'attends de voir ce que ça va donner, parce que là, c'est du jour au lendemain". Florian, trentenaire, porte encore le masque pour protéger ceux qu'il croise : "Je ne suis pas vacciné et je ne veux pas en faire profiter les autres".

Enfin, il y en a certains qui n'étaient pas même pas au courant de la bonne nouvelle. "Ah bon ? Non, je savais pas. Cool !" s'étonne Lucas, masque sur le nez en sortant du restaurant. Il retire son masque et, comme beaucoup de Lavallois, profite de cette victoire sur le virus et des sourires ré-affichés.

Arthur BELLIER