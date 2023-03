"C'est un rêve qui va se réaliser" : des bénévoles mosellans se forment pour les Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques de Paris c’est dans plus d'un an, mais en Moselle les bénévoles se préparent déjà pour l’événement. Ce samedi la cité des sports de la jeunesse et de la sécurité civile ACADEMOS à Verny, a accueilli une vingtaine de jeunes volontaires. Ils font parti du collectif volontaire 57 spécialement créé par le département qui s’engage à former ces bénévoles pour porter les couleurs de la Moselle pendant les Jeux de Paris en 2024. Pour cette première journée de formation les bénévoles ont étudié l’histoire de l’Olympisme. Et leur programme est chargé, comme l’explique Maxime, un jeune guénangeois de 18 ans : « On va suivre une formation de secourisme, on va apprendre à être dans la peau d’un bénévole car on aura plein de missions. On pourra conduire des athlètes jusqu’aux complexes sportifs, rencontrer la presse etc. c’est vraiment enrichissant »

ⓘ Publicité

Des bénévoles passionnés de sport

Camille regarde les JO à télévision avec ses parents depuis qu’elle est petite : « avoir l’occasion de peut être pouvoir rentrer dans les coulisses, voir les sportifs, c’est un rêve qui pourrait s’accomplir », confie cette lycéenne. Comme elle, Pauline n'a pas hésité une seule seconde à s'inscrire : "C'est le côté échange culturel qui m'attire, le sport a de belles valeurs, ça réunit tout le monde. On est fier d'être bénévole, d'être ambassadeur de notre région et notre pays", explique l'étudiante en école de commerce.

Tous ces jeunes mosellans ont déposé un dossier de candidature pour faire parti des 45 000 bénévoles des JO. Ils sauront en septembre s'ils sont définitivement retenus.