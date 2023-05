"C'est un second baptême" : une soixantaine d'adultes de Dordogne font leur confirmation pour la Pentecôte

Des Périgourdins qui reviennent à l'église catholique, ça existe. Ce samedi 27 mai, en la cathédrale Saint-Front, des centaines de personnes étaient réunies à l'occasion de la Pentecôte pour assister à la messe de confirmation d'une soixantaine d'adultes, nés dans la religion catholique ou pas, ou qui s'en étaient éloignés et souhaitaient y revenir. Parmi eux, Matthieu et Anaïs, un couple de trentenaires de Bergerac.

"Moi j'ai été baptisé, mais je ne m'en souviens pas, je n'avais même pas un an ! Là, on nous fait le signe de croix sur le front, on nous mouille la tête, pour moi c'est un second baptême. Un baptême que je vais vivre de A à Z, en pleine conscience", raconte le conseiller bancaire de 38 ans.

"On se sent mieux"

"Mes parents n'étaient pas plus pratiquants que ça. A l'époque, l'église c'était une fois par an, à part pour les enterrements. C'est Anaïs qui m'a dit une fois : 'Je vais à l'église ce soir, si tu veux venir viens avec moi'. J'ai dit oui. Et le fait d'entrer dans la maison de Dieu, même si ce n'est pas la première fois, on a envie de revenir une deuxième, puis une troisième fois. Et on se sent mieux".

L'église perd des fidèles depuis des décennies, mais les prêtres de Dordogne observent comme ailleurs en France un retour à la foi depuis quelques années, surtout de la part de jeunes adules.