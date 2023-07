“C’est une alerte rouge”, plus aucune place disponible au refuge de Châtellerault

“C’est une alerte rouge”, alerte la direction. Voilà maintenant 4 mois que le refuge de Châtellerault (le Refuge d’Assistance et secours aux animaux, A.s.a) ne peut plus accueillir aucun animal. Il est totalement saturé. Ses délais d’attente dépassent les 6 mois et la direction craint d’être obligée de recourir aux euthanasies de convenance, c’est-à-dire des euthanasies sans raison médicale pour "faire de la place".

ⓘ Publicité

Trente animaux supplémentaires cette année.

En cette mi-juillet, 170 animaux patientent dans les box en attendant d'être adoptés. Soit trente de plus que l’an dernier. Certains attendent depuis des années comme Jaxon, un malinois âgé de 7 ans, maltraité par son précédent maître. Florian est soigneur animalier. Il travaille au refuge depuis neuf ans et n’avait jamais vu arriver autant d’animaux. “C’est dingue le nombre de chiens qui arrivent, on réalise vraiment à quel point certaines personnes sont irresponsables”, regrette-t-il.

Des euthanasies "de convenance" sont à craindre.

Une situation qui empire d’année en année, surtout depuis la crise sanitaire, analyse Helen Chastenet, la directrice du refuge. “Durant le Covid, tout le monde a voulu prendre un chien. Au bout d’un an, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec des portées de chiots, résultat, nous en avons de plus en plus au refuge”, explique-t-elle.

Depuis, les délais pour venir déposer son animal au refuge explosent. “Avant, on était sur trois mois au maximum pour accueillir un chien, maintenant, il faut au moins six à huit mois. Du jamais-vu. C’est vraiment une alerte rouge, tous les refuges de France sont complets", s'alarme la directrice. Désormais le refuge craint de devoir recourir aux euthanasies de convenance, une pratique illégale. “C'est-à-dire que l’animal n’est ni agressif, ni malade, mais on est obligé de faire de la place pour accueillir les suivants.

Elle assure que certains refuges sont contraints de le faire, et craint de devoir faire de même à l'avenir. L’association demande également à l’Etat de rendre obligatoire l’identification des animaux par le vétérinaire, ça réduirait selon elle le nombre d'abandons sauvages.