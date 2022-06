"Une bouffée d'oxygène" : en rémission d'un cancer, une centaine d'enfants vont prendre le large

Il s'agit de la plus grande manifestation nautique au monde pour les enfants en rémission de cancer et de leucémie. Une centaine, venant de toute la France, vont participer à partir de ce dimanche aux "Voiles de l'Espoir", un événement organisé sous l’égide de la Table Ronde française. Répartis sur une cinquantaine de voiliers, ils vont passer une semaine en mer avec des skippers, des marins et des encadrants.

Ce n'est pas une course mais un rallye avec plusieurs étapes. Le départ se fait ce dimanche matin de La Seyne-sur Mer, dans le Var. Direction ensuite Le Lavandou, Saint-Raphaël, Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Monaco, Sainte-Maxime, avant un retour ensuite à Saint-Mandrier samedi prochain.

"C'est aussi un séjour thérapeutique"

Tous les enfants présents ont dû se battre pour pouvoir vivre et même s'ils sont en rémission, le quotidien n'est pas pour autant facile car certains doivent encore enchaîner les rendez-vous médicaux ou encore faire face aux effets secondaires de leur traitement. Stella, 11 ans, est originaire de région parisienne. Aujourd'hui en rémission, elle a lutté ces dernières années contre une tumeur cérébrale maligne. "Je suis contente mais aussi stressée de ne pas connaître les gens avec qui je vais être" reconnaît la jeune fille avant le départ.

Ils ont besoin de moyens échappatoires et c'est vraiment une super occasion pour eux de couper avec ce monde de difficultés

Elle a pourtant de l'expérience car Stella a déjà participé aux "Voiles de l'Espoir", en 2019, la dernière édition. D'ailleurs son père, Fabrice, s'en souvient. "Cela lui avait fait beaucoup beaucoup de bien. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Parce que c'est difficile à l'école, parce que c'est difficile encore d'aller voir des médecins régulièrement, de faire des scanners, des IRM... Ils ont besoin de moyens échappatoires et c'est vraiment une super occasion pour eux de couper avec ce monde de difficultés. C'est donc aussi un séjour thérapeutique."

Un skipper toulonnais parrain de cette édition

Le skipper toulonnais Clément Giraud, finisher notamment du Vendée Globe, est le parrain cette année des "Voiles de l'Espoir". Il souligne qu'en plus du combat contre la maladie, ces enfants ont dû faire face récemment aux confinements liés à la crise sanitaire. "Il y a eu un stress en plus qui s'est ajouté à tout ça donc oui pour eux c'est une respiration et tout l'encadrement est fait pour ça, leur offrir des bons moments." Il précise néanmoins que "ça ne va pas être facile tous les jours, les bateaux qui gitent, qui penchent, certains seront peut-être soumis au mal de mer. Mais ils sont des guerriers et des guerrières qui ont l'habitude d'aller chercher au fond d'eux-même donc je pense qu'il n'y aura aucun problème."

Entre la maladie et la course au large en solitaire, il y a beaucoup de parallèles - Clément Giraud

Selon Clément Giraud, "entre la maladie et la course au large en solitaire, il y a beaucoup de parallèles. Il y a des tempêtes à affronter, des grands moments de joie avec les bonnes nouvelles, beaucoup de préparateurs pour au final être seul sur son bateau... C'est un peu ce que vivent ces enfants et ce qu'ils ont vécu à travers la maladie. J'aime bien dire que nous, on est des malades volontaires parce qu'en se mettant dans ces conditions de haute mer extrême en solitaire ou même en équipage, on est un peu des malades volontaires. On se met dans ces conditions-là, eux ne l'ont pas choisi donc le parallèle est très fort."

Il a fallu 730 jours pour préparer cet événement, l'aide de 200 partenaires et une équipe de nombreux bénévoles. Les "Voiles de l'Espoir" lance d'ailleurs un appel aux dons.