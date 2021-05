"C'est une boîte de nuit fantôme", le gérant du 7 à Chaingy, démuni, sans perspective de réouverture

Alors que les lieux recevant du public pourront bientôt rouvrir, aucune date de réouverture n'est prévue pour les discothèques. Le gérant du 7, à Chaingy près d'Orléans, se dit "très malheureux", et en colère.

Ils ont l'impression d'être les grands oubliés de la crise. Les patrons de discothèques ne cachent pas leur amertume. Aucune date de réouverture n'est prévue pour leurs établissements, exclus du calendrier de déconfinement dévoilé par Emmanuel Macron en fin de semaine dernière.

Le gérant de la discothèque Le 7, à Chaingy, espérait pouvoir rouvrir son établissement avant l'été 2021. © Radio France - Marine Protais

C'est un "coup de massue" pour ces professionnels du monde de la nuit, estime Franck Lemaire, gérant de la discothèque Le 7, à Chaingy. Démuni, il nous ouvre les portes de sa boîte de nuit, avec "une piste de danse sans danseur, une cabine de DJ sans micro et sans platines". Il qualifie désormais son établissement de "boîte fantôme".

Par crainte des vols, Franck Lemaire a fait retirer le micro et les platines de la cabine DJ de sa boîte de nuit. © Radio France - Marine Protais

Des patrons de discothèque "malheureux et en colère"

Cela fait près de quinze mois que Le 7 est fermé. Franck Lemaire a l'impression que son établissement a perdu son âme. "Imaginez-vous un samedi soir, vous avez 300 personnes qui font la fête avec du bruit, une bonne ambiance. Et là, il n'y a pas de bruit." Un étrange silence règne en effet dans la discothèque, seul le son des machines et des jeux de lumière raisonne. "C'est triste hein", lance le gérant.

La piste de la boîte de nuit le 7 n'a pas accueilli un seul danseur depuis près de quinze mois. © Radio France - Marine Protais

La tristesse, un sentiment qui a envahi Franck Lemaire après les annonces récentes d'Emmanuel Macron. "On ne va pas rouvrir cet été, donc on est très malheureux. Et en colère aussi", insiste-t-il.

Pour Franck Lemaire, la profession tout entière est en colère. © Radio France - Marine Protais

Des concerts avec mille personnes vont pouvoir se tenir mais nous, alors qu'on accueille 300 personnes, on doit rester fermé ? On ne comprend pas.

Il espérait au moins pouvoir ouvrir sa terrasse.

A Chaingy, Le 7 dispose d'une grande terrasse. © Radio France - Marine Protais

2 000€ d'investissement pour se mettre aux normes sanitaires

En passant une porte, sur le côté de droit de la discothèque, Franck Lemaire nous fait découvrir un espace extérieur, cloisonné. Une terrasse qu'il aurait aimé pouvoir transformer en piste de danse, ou en bar, afin de répondre aux exigences sanitaires. "On peut avoir une jauge de 50 ou 60 personnes ici à l'extérieur ! C'était notre fumoir à la base, donc on peut très bien le transformer", assure-t-il, mais il n'en a pas eu l'autorisation.

Franck Lemaire espérait pouvoir faire de sa terrasse une piste de danse extérieure ou un bar. © Radio France - Marine Protais

Aujourd'hui, il se dit prêt à tout pour reprendre du service. "On avait équipé la discothèque de gel hydroalcoolique, de vitres plexiglas sur les cabines DJ, le bar et le vestiaire", détaille Franck Lemaire. Un équipement sanitaire qui lui a coûté 2 000€, "pour rien", déplore-t-il.

Mais ce n'est pas tant l'argent qui l'inquiète. Il dit "tenir" avec les aides de l'Etat. "Mais, psychologiquement, c'est dur." Nostalgique, il passe désormais ses samedis soirs seul dans sa discothèque, à se remémorer des soirées de folie.

Franck Lemaire va bientôt ouvrir sa pizzeria, juste à côté du 7, à Chaingy. © Radio France - Marine Protais

Pour se donner un objectif, et un peu de travail, il vient de racheter le restaurant qui jouxte Le 7. Un établissement qu'il a transformé en pizzeria, et qui doit ouvrir le 19 mai, en tout cas, pour la terrasse et la vente à emporter.