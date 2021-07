"C'est une bonne surprise" : les forains satisfaits de cette édition de la fête foraine de Tours

Manèges à sensation, pêche aux canards, barbes à papa et chichis... Il ne vous reste que ce week-end pour profiter de la fête foraine de Tours. Les 90 attractions, installées depuis le 25 juin, sont ouvertes jusqu'à ce dimanche 18 juillet, à minuit, avec même un feu d'artifice tiré ce samedi soir. De quoi fêter ces trois semaines, au bilan positif pour les forains, contrairement à leurs collègues de la Foire de Tours.

"Une envie de se distraire"

"C'est une bonne surprise, le public a été là, ça fait plaisir à tout le monde !", sourit Angélique, responsable du Palais du rire. "Les gens ont vraiment été joueurs. Les enfants, les parents, les familles... Tout le monde a été là. C'est de la rigolade et de la bonne humeur". La fête malgré le Covid qu'on oublie entre les attractions. Pas de masque obligatoire dans les allées, ni de pass sanitaire à l'entrée.

"C'est un peu la liberté. Les gens ont tellement été renfermés que là, ils profitent de s'amuser", constate Sandra, du stand de crêpes et de gaufres L'Escale. "On sent une envie de se distraire, le besoin de lumières, de barbe à papa et de sensations fortes", ajoute Norman Bruch, représentant des forains et président du comité de la fête foraine de Tours.

90 attractions sont installées, au lieu des 120 habituelles, mais ça n'empêche pas les Tourangeaux de venir. © Radio France - Chloé Martin

Le goût de la vie d'avant

Et pourtant, le pari n'était pas gagné, surtout quand on sait que de l'autre côté de la rue, au parc des expositions, il n'y avait pas foule. "On avait peur que les gens ne viennent pas, mais ils voulaient vraiment sortir, donc ils sont venus à la fête foraine", explique le représentant et propriétaire du manège "No limit". Pour les forains, c'est d'ailleurs une année similaire à celles d'avant-Covid au niveau de la fréquentation. La seule chose qui change, ce sont les dates, décalées de mai à juillet. Même la météo a été clémente, ni trop chaud, ni trop de pluie. "Un temps presque idéal".

Les forains sont donc très satisfaits de cette édition, qui marque aussi la reprise des fêtes foraines. "Ca fait du bien, parce que je peux vous dire que les manèges et camions arrêtés pendant huit mois, c'est compliqué", témoigne Yannick. Le commerçant espère bien en profiter jusqu'à ce dimanche, avant l'incertitude du reste de l'été, liée aux annonces d'Emmanuel Macron. Entre les manèges, beaucoup craignent une extension du pass sanitaire aux fêtes foraines.