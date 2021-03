C'est une femme qui a inventé le Monopoly

Quelques panneaux accrochés en centre-ville de Privas pour nous rappeler - en fait nous apprendre- que des femmes ont changé nos vies sans qu'on le sache. Et on s'aperçoit que l'on retient bien mieux le nom des inventeurs célèbres que celui des inventrices, le nom même est peu usité.

C'est une femme qui a inventé les essuie-glace

On se dit que les essuie-glace ont du être inventés par un ingénieur d'une firme automobile au début de la voiture. Et bien pas du tout. C'est une agriculture de l'Alabama, un état des Etats-Unis qui était venu faire un tour à New-York. Mary Anderson prend le tramway un jour de pluie. Le conducteur s'arrête en permanence pour dégager le pare-brise des gouttelettes d'eau. Après quelques recherches, elle invente le principe de l'essuie-glace manipulable de l'intérieur. L'essuie-glace sera modernisé plus tard.

On ne sait pas toujours que ce sont des femmes qui ont fait avancer la science ou les arts et parfois on ne les pas beaucoup aidé. Alice Guy est une française, secrétaire chez Gaumont à la fin du XIXème siècle. Elle réalise son premier film, une fiction intitulée "la fée aux choux" en 1896, un an après "l'arroseur arrosé" de Louis Lumière. Avec "la vie de Jésus", elle réalise le premier péplum de l'histoire du cinéma. Mais la plupart du temps, la société trouvant peu convenable qu'une femme se lance dans le cinéma, les films sont signés par ses assistants. Ca n'aide pas à être connu et reconnu.

Si vous vous baladez dans les rues du centre-ville de Privas, vous découvrirez ces portraits de femmes qui ont changé notre vie et qui sont restées dans l'ombre, car à part Marie Curie les noms ne vous diront rien. Qui est Stéphanie Kwolek ? La femme qui a inventé le kevlar.