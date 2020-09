"C'est une feria particulière, mais on est heureux d'ouvrir les arènes" d'Arles (Jean-Baptiste Jalabert)

Le cœur de la ville d'Arles ne va pas battre comme toutes les années ce week-end. La feria du Riz s'ouvre ce vendredi dans un contexte de crise sanitaire qui impose un protocole sanitaire strict dans les arènes et dans les rues. Pas de bodega, pas de pas de danse, pas de comptoir, l'ambiance sera sans aucun doute moins festive mais le public pourra tout de même profiter de différentes expositions et rendez-vous liés à la tauromachie. Dans les arènes aussi il a fallu s'adapter, seulement 4.000 spectateurs au lieu de 12.000 pourront donc assister aux corridas et le port du masque est obligatoire.

Une feria particulière, mais l’événement est maintenu et c'est bien là l'essentiel dit Jean-Baptiste Jalabert le directeur des arènes d'Arles.

"C'est une feria différente, une feria responsable, qui s'adapte à la situation mais on est heureux de faire la réouverture des arènes, c'était un souhait d'une grande partie de l'aficion." -Jean-Baptiste Jalabert

Mais à l'heure où le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives en raison de l’accélération de la propagation du virus et alors que la région PACA est en zone rouge, est-ce bien raisonnable d'avoir maintenu le rendez-vous ? Le directeur des arènes promet que la sécurité sera bien respectée. De nombreuses réunion ont eu lieu avec la ville et la préfecture pour mettre en place le dispositif qui ont donné leur feu vert.

"Tout a été mis en place et surtout on a confiance au public qui va venir profiter de la feria."

La tauromachie, un secteur en souffrance

La feria d'Arles est un des rares événements tauromachiques maintenus cette année 2020. La feria de Pâques avait déjà été annulée, celle de pentecôte de Nîmes dans la foulée également et en Espagne aussi, le coronavirus a perturbé le début de la saison taurine.

"Plus des trois quarts des spectacles taurins dans toutes les traditions taurines ont été annulés, c'est une situation très compliquée. On la vit dans le monde entier. On essaie de s'adapter pour que la saison ne soit pas complètement blanche."

Et pour une feria en mode allégé, les aficionados qui ont réussi à obtenir une place dans les arènes ne devraient pas être déçus. Le programme est riche et varié : la traditionnelle Cocarde d'Or (la plus prestigieuse des courses camarguaises), une novillada, deux corridas, la concurrence entre élevages espagnols et locaux et des vedettes El Juli et Diego Ventura.

