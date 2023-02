"C'est une forme de burn-out" : le biathlète Émilien Jacquelin se confie après l'arrêt de sa saison

Le biathlète français Émilien Jacquelin, double médaillé d'argent aux JO 2022, a indiqué mercredi mettre un terme prématuré à sa saison de Coupe du monde en raison d'un "manque de fraîcheur physique et mentale". Dans l'optique des Jeux Olympiques de 2026, "je préfère m'arrêter aujourd'hui pour récupérer" et revenir dans une forme optimale.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Isère - Pourquoi cette décision d'arrêter votre saison avant la fin ?

Émilien Jacquelin - Cette décision arrive après les championnats du monde où, malgré un titre en relais, je ressentais une fatigue, une lassitude qui s'est mise en place depuis quelques mois maintenant. Dans l'optique en tout cas des saisons futures et des Jeux Olympiques de 2026, je préfère m'arrêter aujourd'hui pour vraiment récupérer et derrière, être dans une forme optimale. Aujourd'hui, c'est vraiment un besoin qui m'est nécessaire.

C'est une forme de burn-out ? C'est comme ça que vous l'expliquez ?

Oui je pense que c'est une forme de burn-out, il ne faut pas avoir peur de parler de ces choses-là, ce n'est pas une fatalité, il y a moyen d'aller mieux. Je pense qu'il faut du repos et du temps pour moi-même, cela me permettra de retrouver les avant-postes en biathlon.

Les sportifs parlent de plus en plus ouvertement de la pression psychologique. En biathlon, ça se manifeste comment ? On sait qu'il y a un calendrier très chargé. C'est dû à cela ?

Cette fatigue mentale est assez visible en biathlon avec le tir, parce que le tir demande toutes nos facultés mentales, techniques et même physiques. Et quand on est un peu limite comme j'ai pu l'être, on va plus facilement avoir des mauvais tirs, pour moi c'était sur les tirs debout, ce qui ne me ressemble pas d'habitude. J'ai vraiment senti cela se mettre en place petit à petit.

Et c'est vrai que le calendrier est très chargé. On court certes pendant cinq mois, mais on s'entraîne onze mois dans l'année, donc on a vraiment une vie dédiée à notre pratique. C'est de l'entraînement biquotidien, des courses qui s'enchaînent tous les deux jours environ, donc c'est très prenant et lorsque l'on sent comme moi que la tête n'y est plus, que je n'ai plus ce qu'il faut pour être concentré sur chaque course à 100%, il faut se poser les bonnes questions. Courir pour courir, ce n'est peut être pas la bonne chose à faire.

Êtes-vous assez accompagné dans cette démarche ? Est-ce que par exemple la Fédération vous met à disposition des psychologues ou prend en compte cet aspect dans votre vie d'athlète ?

Alors non, ce n'est pas la fédération qui fait ce travail. J'ai eu le soutien de Stéphane Bouthiaux, le patron des équipes de France de biathlon, le soutien bien sûr de Vincent Vittoz et Patrick Favre et puis le soutien de l'équipe. Mais je n'ai ni eu le DTN ni le président Fabien Saguez au téléphone. Après concernant la psy, c'est un travail que je fais de mon côté. Et puis surtout, être entouré de ses amis et de sa famille, je pense que c'est déjà la plus belle des choses.

Est-ce que l'exemple du Norvégien Johannes Boe vous a, sinon inspiré, du moins permis de dédramatiser cette pause ? Lui, il a fait une pause et il est revenu revigoré et quasi imbattable cette saison...

Alors pour la petite histoire, cette pause j'avais déjà envie de la faire en rentrant des Jeux Olympiques l'an dernier. Et je n'ai tout simplement pas osé le faire parce que pour un sportif, oser dire que ça ne va pas, c'est un peu montrer ses faiblesses. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune peur de montrer ces faiblesses-là, au contraire, j'ai envie de les écouter pour être plus fort derrière. Et lorsque Johannes Boe avait choisi de faire cette pause l'an dernier, j'avais senti beaucoup de jalousie à son égard parce que j'aurais adoré faire une pause déjà à ce moment-là. Et bien sûr que de voir que ça lui a fait énormément de bien... je pense que ces résultats sont simplement une conséquence de son bien-être personnel. Donc oui, d'un côté ça, ça me conforte dans mon choix, que c'est pas un mauvais choix de faire ça.

Alors faire une pause, ça veut dire quoi pour vous Emilien Jacquelin ? C'est quoi le programme des prochaines semaines et prochains mois ?

Premièrement récupérer, parce qu'il y a eu quand même quatre mois de saison qui se sont écoulés. Et bien sûr que le sport fait partie de ma vie, je vais continuer à être sur les skis ou sur un vélo prochainement.

On pourrait vous voir effectivement en vélo ces prochains temps sur les routes de l'Isère. C'est votre autre passion ?

Oui c'est bien possible qu'on se rencontre sur les routes de l'Isère.