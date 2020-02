"C'est une grande déception" : l'aéroport de Châteauroux renonce aux vols vers la Corse

Châteauroux, France

Il n'y aura pas de vols pour l'île de Beauté, cet été, en partance de Châteauroux. Les premiers voyages devaient se faire en mai. Mais le tour-opérateur en charge de trouver des compagnies pour assurer les vols n'a trouvé aucune candidate, explique Didier Lefresne, directeur de l'aéroport castelroussin. "Hop!, la compagnie d'Air France, a décidé de se rencentrer sur d'autres lignes."

Un vol par semaine pendant huit ans, de mai à septembre

"C'est une grande déception", confie Didier Lefresne. Depuis la création de la ligne il y a huit ans, la ligne transportait "au moins 70 à 80 passagers par semaine", chaque samedi de mai à septembre. Soit plusieurs milliers de voyageurs en huit ans, et des avions "avec un taux de remplissage de plus de 80%", assure le directeur de l'aéroport. Si la saison 2020 semble compromise à l'heure qu'il est, "on se bat pour que les tour-opérateurs trouvent, l'an prochain, des compagnies qui acceptent de faire le voyage."