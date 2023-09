« C'est une grosse surprise ! » : la nécropole de Morvillars inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

La nécropole nationale de Morvillars est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis ce mercredi 20 septembre.

Elle fait partie de 139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale nouvellement distingués, tous repartis entre la France et la Belgique.

La nécropole nationale accueille les tombes de 156 soldats morts sur les champs de bataille ou à l'hôpital installé dans le château de la commune entre 1914 et 1918 : « On soignait les blessés du front qui étaient rapatriés à Morvillars. La famille Viellard [propriétaire du château] a ensuite fait don du terrain pour pouvoir enterrer les morts de cette guerre » commente Régis Ostertag, premier adjoint au maire de Morvillars, en charge des cérémonies.

Le famille Viellard a cédé le terrain à la commune pour enterrer les morts de la guerre. Elle possédait le château de la commune transformé en hôpital pour soigner les blessés du front. © Radio France - Natacha Kadur

« Pour construire son avenir, il faut se rappeler du passé »

Pour la commune, c'est la reconnaissance du travail de mémoire porté localement, et la promesse de le partager plus largement : « En étant à l'UNESCO, cela va peut-être amener de nouveaux visiteurs à Morvillars. Il faut que la nécropole continue à vivre, il ne faut pas que le souvenir soit perdu. Pour construire son avenir, il faut se rappeler du passé » commente l'élu, attaché à valoriser l'histoire de son village, et qui reconnait la difficulté d'intéresser le grand public à la mémoire des lieux.

Proposé dès 2011

Avec cette inscription, l'agence onusienne pour l'éducation, la culture et la science fait suite à une demande portée par l'association franco-belge Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre , initiée dans le cadre de la préparation du centenaire de la première guerre mondiale, en 2014 : « L'idée était de classer UNESCO les nécropoles qui longeaient la ligne de front de 1914-18. Or, la liste s'arrêtait aux Vosges, comme si l'on avait oublié que le front allait jusqu'en Suisse, à la limite du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort » détaille Christophe Grudler, député européen.

L'historien de formation contacte l'association dès 2011, alors qu'il est conseiller départemental du Territoire de Belfort, pour ajouter la nécropole de Morvillars à la liste des sites proposés.

La première demande d'inscription au patrimoine mondial date de 2014. © Radio France - Natacha Kadur

Ce n'est finalement qu'en ce mois de septembre 2023 que près de 140 nécropoles sont reconnues pour leur caractère mondial dont celle de Morvillars : « C'est une grande joie et un vrai soulagement » commente Christophe Grudler. « Une grande surprise, une belle surprise » pour Régis Ostertag qui, à l'instar des autres élus municipaux, pensait que ce projet n'aboutirait plus. La nécropole de Morvillars est le seul site franc-comtois inscrit parmi cette liste.

« Il va maintenant falloir faire connaître ce classement et aménager le site pour accueillir davantage de visiteurs. Il faudra proposer un bel aménagement en concertation avec les élus locaux de Morvillars, déjà très impliqués dans le devoir de mémoire » conclut Christophe Grudler.