C'est une "guillotine politique", la Région réduit de 110.000 euros la subvention au Festival du court-métrage

Pour sa prochaine édition, le Festival du court-métrage devra se passer de 110.000 euros de subvention. La Région a en effet voté ce vendredi matin une réduction de la subvention accordée à cet événement culturel clermontois, qui a attiré cette année 160.000 spectateurs.

"Une guillotine politique"

"C'est un scandale absolu" lance Boris Bouchet, conseiller régional communiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. La subvention régionale attribuée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand va ainsi passer de 210.000 euros en 2022 à 100.000 euros, pour la prochaine édition. Sachant que le budget total du festival s'élève à 3,2 millions d'euros. "C'est un coup très dur porté au festival, à son public et à ses salariés" regrette Boris Bouchet. Le conseiller régional d'opposition estime que le président de région Laurent Wauquiez exerce une "guillotine politique". "Lors de la précédente édition du festival, des syndicalistes ont pris la parole pour parler de la réforme des retraites mais aussi pour s'exprimer contre la politique culturelle de Laurent Wauquiez, une partie du public avait d'ailleurs hué le président de Région. Et je crains que cette décision soit une mesure de rétorsion, comme on l'a vu récemment à Lyon avec le théâtre nouvelle génération (TNG). J'ai l'impression que la Région applique une guillotine politique en direction des acteurs culturels".

Boris Bouchet ne croit pas à l'argument officiel de la Région qui dit qu'il s'agit de rééquilibrer le budget culturel, en donnant plus aux zones rurales qu'aux métropoles*. "C'est caduque car le Festival du court-métrage rayonne au-delà de Clermont-Ferrand, avec des actions sur tout le territoire Puydômois et à destination de tous les publics, parfois éloignés de la vie culturelle".* Dans le détail, le groupe communiste a voté contre ce vendredi matin, tout comme les groupes socialistes et écologistes. Le groupe du Parti radical de gauche s'est quant à lui abstenu. Les groupes de la majorité (LR et UDI) ont voté pour cette réduction de la subvention, ainsi que le groupe d'extrême droite.

"La Région renforce son soutien"

De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes assure renforcer son soutien "à plus de 110 acteurs culturels du territoire". "En Auvergne, ce sont ainsi 36 structures qui vont voir leur subvention être augmentée, ou qui seront nouvellement accompagnées par la Région" indique la région dans un communiqué publié ce vendredi. Parmi ces 36 structures figurent notamment le festival La Pamparina à Thiers, le World Festival d'Ambert, ou encore l'EuropaFanfares à Cournon-d'Auvergne.