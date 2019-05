"C'est une organisation millimétrée" : à Clermont-Ferrand dans les coulisses des travaux de l'A75

Clermont-Ferrand, France

A Clermont-Ferrand et ses alentours, l'A75 se refait une beauté et va s’agrandir. D'importants travaux ont commencé pour élargir l'autoroute afin d'en faire une deux fois trois voies sur 11 km d'ici mi 2021.

Après le pont de la Pardieu la semaine dernière, c'est celui de la RD120 à La Roche Blanche qui est en travaux. Samedi 18 et dimanche 19 mai, un nouveau pont sera posé avant de détruire l'ancien. La trentaine d'ouvriers sur le chantier a donc pour mission de construire un ouvrage en créant le moins de perturbations possible.

Gilles Humblot est le chef du district d'Auvergne pour l' APRR. © Radio France - Manon Derdevet

"Chacun a un rôle important, c'est réglé et minuté", Gilles Humblot

Une opération "coup de poing" qui consiste a installer en un temps record un nouveau pont près de l'ancien. "On pose une structure métallique complète en une seule fois. C'est un ouvrage qui va faire une centaine de tonnes. Chacun a un rôle important, c'est réglé et minuté pour maîtriser les risques", explique Gilles Humblot, chef du district d'Auvergne pour l' APRR.

Le pont est entièrement fabriqué à l'avance avant d'être installé en une nuit seulement © Radio France - Manon Derdevet

Deux grues de 500 tonnes et 700 tonnes vont soulever l'ouvrage et le déposer directement au-dessus de l'A75. "Nous utilisons une technique qui permet de faire des coupures les plus courtes possible (...) on fait appel à des entreprises spécialisées qui ont l'habitude de réaliser ce genre d'opération" raconte Gilles Humblot.

"L'enjeu est de répartir les contraintes en terme de trafic"

Des travaux qui font grincer des dents chez certains automobilistes, mais il va falloir avoir encore s'armer de patience. Après celui de la RD120, il restera encore quatre pont à refaire sur l'A75. Un en juin et les trois autres après l'été.