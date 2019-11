"C'est une petite victoire" : le collectif Cpasdemainlaveille satisfait de son rendez-vous avec l'ARS

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

L'agence régionale de santé présentait ce mardi 19 novembre au collectif citoyen Cpasdemainlaveille les conclusions du bureau d'étude sur le projet de centre de périnatalité du Blanc, un an après la fermeture du site.

D'après la délégation reçue, les conclusions soulignent que les inquiétudes sont légitimes quant aux difficultés que rencontres les femmes qui doivent accoucher et qui sont à plus de trois quart d'heure de route d'une maternité et qu'il y a bien des dysfonctionnements.

Le bureau propose plusieurs pistes jugées intéressantes selon Cpasdemainlaveille : augmenter la compétence des sages femmes, créer des astreintes avec des sages femmes qui seraient là 7 jours sur 7, 24h sur 24, améliorer la coopérations entre hôpitaux de Châteauroux et Poitiers et améliorer les consultation en télémédecine notamment

Le collectif se dit rassuré sur l'avenir du centre de périnatalité même si l'ARS aurait reconnu au cours de l'entretien des difficultés pour mettre en oeuvre les préconisations notamment pour recruter des sages femmes.

Le collectif estime avoir obtenu une petite victoire grâce à cette étude réalisée via une vaste consultation citoyenne : une centaine de femmes ayant accouché récemment et vivant dans le secteur du Blanc ont été contactées.