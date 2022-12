"C'est une prise d'otage" : la grève à la SNCF pour le week-end de Noël contrarie les Mayennais

Deux TGV sur trois circuleront ce week-end du 25 décembre 2022 sur l'axe Atlantique, trois OUIGO sur quatre et pas de changement pour les Intercités. La direction de la SNCF a annoncé ces chiffres ce mardi 20 décembre. Ces trains supprimés interviennent suite à un préavis de grève des contrôleurs qui court depuis ce lundi 19 décembre, par les syndicats Sud Rails et CGT-Cheminots. À la gare de Laval, les voyageurs tentent de trouver des solutions.

"On vient d'apprendre que notre train est supprimé"

Marie et Paul sont frère et sœur, ils étudient à Laval et pour Noël, ils rejoignent le reste de leur famille à Bourg-en-Bresse. Alors qu'ils attendaient leur train "aller" à la gare de Laval, les deux étudiants ont les yeux rivés sur leurs écrans : "Là on est en train de chercher des billets d'avion pour retourner à Laval parce que notre train retour du 24 décembre vient d'être supprimé."

Ils ont voulu prendre un autre train avant d'envisager l'avion, mais "les tarifs étaient beaucoup trop élevés" selon la jeune femme.

Pour Serge, un sexagénaire qui passe les fêtes en Bretagne, en revanche, si son train est supprimé, ce n'est pas un souci : "Je vais choisir la voiture si je ne peux pas prendre le train. J'éviterai de prendre les péages, on peut les éviter. En Bretagne, ce sont des voies express, la zone Rennes-Angers, par exemple, n'est pas payante, donc il y a quand même des solutions."

"C'est une prise d'otage sentimentale"

Maude vit à Laval et travaille à Paris, elle prend le train chaque jour. Pour les fêtes, ce sont ses parents qui viennent à Laval en voiture. Mais si ça n'avait pas été le cas et que son train avait été supprimé, elle serait "au pied du mur", comme elle dit.

D'après la jeune femme, cette grève est opportuniste :"Je comprends qu'il y ait des revendications, mais c'est vrai que là, c'est quand même une prise d'otage entre guillemets."

Si elle utilise cette expression, c'est parce que selon elle, "c'est extrêmement impactant, ça a des conséquences terribles psychologiquement pour beaucoup de gens. Tout le monde attend les fêtes. On est quand même dans une ambiance morose, avec une période inflationniste forte. Noël, c'est un moment de paix et d'accalmie où tout le monde a envie de se retrouver."

Elle poursuit : "On prend en otage sentimentalement les gens et on va obliger des personnes à ne pas passer les fêtes en famille ou à payer un budget qui aurait pu être utilisé ailleurs et qui aurait été plus utile. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est un peu une prise d'otage", répète-t-elle avec conviction.