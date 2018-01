Dijon, France

Posez vos manettes, on débranche. France Bleu Bourgogne s'intéresse à un phénomène de société : l'addiction aux jeux vidéos. En juin prochain, l'organisation mondiale de la santé (OMS) va reconnaître cette addiction comme étant une maladie, en l'ajoutant à la onzième liste de la classification internationale des maladies (CIM).

Un mal du XXIe siècle

"Promis maman, on fait juste une partie !" Les longues soirées de jeux vidéo commencent souvent de cette manière : une dernière partie, puis deux dernières parties, et finalement trois ou quatre. Si jouer à des jeux vidéos ne rend pas forcément malade et si ce n'est pas une pratique nouvelle, l'addiction est un phénomène récent. "C'est lié à l'ouverture aux écrans, explique Christine Monier, psychologue au sein de l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA), notre société de consommation est addictogène, il y a de plus en plus de jeux, de casques, qui donnent envie de consommer."

Trois symptômes

8% des jeunes qui ont entre 8 et 18 ans seraient accros aux jeux vidéo. D'après l'OMS, trois symptômes permettent de diagnostiquer cette addiction : une perte de contrôle, une priorité donnée au jeu plutôt qu'au reste des activités de la vie, et une persistance au jeu malgré les conséquences négatives qui en découlent. "Vous n'êtes plus libre, vous êtes désocialiser, vous ne pensez qu'à jouer, vous inversez votre rythme jour/nuit", raconte Christine Monier qui reçoit de nombreux patients malades des jeux.

Une meilleure prise en charge ?

"C'est vraiment une révolution de faire rentrer une addiction sans substance, comme une addiction avec substance. La prise en charge est la même pour une personne qui vient pour une substance psycho-active, une addiction à l'alcool, ou une addiction comportementale, que ce soit le jeu, le sport ou le sexe.", se réjouit la psychologue. D'après elle, cette reconnaissance est un grand pas pour la prise en charge des malades. "Cela va surement permettre de financer la prise en charge de ces troubles, il va y avoir des études pour diagnostiquer, des préconisations. Cela va vraiment ouvrir de nouvelles perspectives de formation pour les professionnels."