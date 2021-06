Panne des numéros d'urgence : "Nous avons essayé de limiter le stress" raconte le Colonel Bepoix du SDIS 13

La situation revient progressivement à la normale après la panne géante sur les numéros d'urgence qui a perturbé toute la France ce mercredi soir et une grande partie de la nuit. Une situation inédite à laquelle les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont dû faire face.

Les centres d'appel d'urgence ont passé des heures difficiles depuis ce mercredi soir. La panne géante sur les numéros d'urgence a provoqué d'importantes difficultés et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont rapidement réagi pour pouvoir rester joignables : veille sur les réseaux sociaux, numéros de fixe provisoires... C'est la première fois qu'une telle situation se produit et perturbe tout le territoire.

Cette situation a été déstabilisante pour nous mais en premier lieu pour la population que nous défendons. Nous nous sommes attachés à proposer d'autres moyens de transmission pour limiter ce stress de la population mais c'est une situation exceptionnelle qui a dû peser sur la population - Colonel Pierre Bepoix,

Dans les Bouches-du-Rhône, les sapeurs-pompiers ont été alertés par le Samu et le centre opérationnel des marins-pompiers de Marseille, qui eux aussi étaient affectés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé, ce jeudi, des dysfonctionnements "graves et inacceptables".

Le numéro unique "une bonne solution"

Dans ce contexte se pose à nouveau la question du numéro unique d'urgence : le 112. Le Colonel Pierre Bepoix estime que tout serait plus simple avec un seul numéro : "Hier chaque service a proposé un numéro à 10 chiffres là où si nous avions été tous sur un même plateau de travail on aurait pu régler certaines choses à la voix, plutôt que de s'appeler et nous aurions proposé un ou deux numéros pour joindre l'ensemble des services de secours".

La situation revient progressivement à la normale mais reste encore aléatoire donc les pompiers conseillent de privilégier les numéros de fixe mis à disposition.

Les numéros à joindre dans le Var

SAMU 83 : 04 94 14 56 88

Police nationale : 04 83 24 62 81

Gendarmerie Nationale : 04 94 46 97 94

Sapeurs-pompiers : 04 94 60 30 39

Les numéros à joindre dans les Bouches-du-Rhône

Gendarmerie : 04 96 12 14 81

Police : appeler le 17 via une ligne fixe.

via une ligne fixe. Sapeurs-Pompiers : privilégier les appels au 18 via une ligne fixe, ou 04 88 57 11 88

Marins pompiers : privilégier les appels au 18 via une ligne fixe, ou 06 32 87 16 58 - 06 32 28 98 63 - 06 32 28 95 54

- - Samu : 04 91 49 91 91