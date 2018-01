Elles sont 336. 336 personnes à être distinguées de l'ordre de la légion d'honneur en ce premier jour de janvier 2018. C'est moitié moins que l'an dernier. Parmi elles : Valérie Fourneyron.

L'ancienne députée-maire de Rouen et ministre des sports est faite chevalier de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier révélée au Journal Officiel. Aujourd'hui présidente de l'Autorité de Contrôle Indépendante de l'Agence antidopage, Valérie Fourneyron fait partie de la catégorie "personnalités au service de l'état"

29 messages sur son portable ...

Jointe par France Bleu Normandie, Valérie Fourneyron s'est dite _"très honorée et vraiment surprise d'obtenir cette distinction. Cette nouvelle a été une complète surprise au point même que cela a été un petit moment d'inquiétude. Je fêtais le 31 dans mon petit village breton et j'étais sortie sans mon portable. Quand je suis rentrée j'ai vu que j'avais 29 messages sur mon téléphone. Je me suis demandé quelle catastrophe était arrivée, j'ai vite compris qu'il s'agissait de messages de félicitations"_, raconte la présidente de l'Autorité de Contrôle Indépendante de l'Agence antidopage.

Un honneur pour 30 ans d'engagement public

Valérie Fourneyron qui se définit comme une personne "très régalienne" explique savourer l'honneur qui lui est fait et qui vient récompenser trente ans d'engagement public.

"Cette médaille est à partager avec tous ceux qui m'ont accompagnée, à commencer par les Rouennais", Valérie Fourneyron

L'ancienne élue y voit aussi une reconnaissance de ses nouvelles fonctions qui lui permettent de défendre sa vision du sport à l'international.