"C'est une vie de marin" : dans les cuisines de la compagnie de CRS de Périgueux

Dans les cuisines du cantonnement, des énormes marmites fument sur la cuisinière en inox. C'est "repas de corps" ce vendredi 6 janvier, on fête, un peu en retard, les 78 ans de la création des Compagnies Républicaines de Sécurité. La CRS 22 de Périgueux a été créée comme les autres le 8 décembre 1944 par le général de Gaulle, qui avait besoin d'une force civile de maintien de l'ordre après la guerre. Chaque année, une cérémonie accompagne cet anniversaire.

Autosuffisants, sur le modèle d'un bateau

La CRS 17 et la CRS 22 ont été implantées en Dordogne, à une époque où les manifestations d'un monde viticole en crise étaient régulières et mouvementées. "CRS, c'est une vie de marin", sourit David Fauré, le commandant de la compagnie. Il tient le gouvernail de cette petite société : "Les CRS ont été créés par un amiral, une unité est modelée sur le modèle d'un bateau, donc on emporte les véhicules, les armements, les radios, mais aussi les casseroles et les plats pour être en autosuffisance".

Sam est l'une des deux chef cuistots de l'unité, à la tête d'une équipe de neuf personnes. Elle prépare chaque jour le repas pour 138 gros mangeurs, et elle suit toutes les missions des CRS aux quatre coins de la France : "On peut même dire qu'on les précède ! On part avant pour préparer les repas, les gamelles, ça peut être des pâtes carbonara ou poulet haricots verts, on emmène la cuisine avec nous dans le camion".

238 jours hors de leur base en 2022

L'an dernier, la CRS 22 a passé 238 jours, plus de six mois, en dehors de sa base du quartier Saint-Georges : "C'est pas une vie pour des gens avec des enfants en bas âge, ce n'est pas toujours facile de tenir son couple", avoue Sam. Quand ils sont à Lille, en Corse pour du maintien de l'ordre, ou en Gironde comme l'été dernier pendant les feux de forêt, les CRS se stationnent dans des cantonnements locaux, des établissements scolaires ou des hôtels.

Le plat préféré des hommes en armures : le boeuf, et le canard, Périgord oblige. A Périgueux, 70% des effectifs sont de Dordogne, selon le commandant. Dans la salle à manger, des dizaines de tables sont soigneusement dressées, sous un grand écusson rouge aux initiales C, R et S. Le quart de rouge est autorisé pendant les repas, mais seulement en dehors du terrain. Depuis plus de 10 ans, l'alcool est interdit quand ils mangent la "gamelle" en mission.