"C'est vraiment exceptionnel" : sept nouvelles brigades de gendarmerie créées d'ici 2027 en Franche-Comté

Autrey-lès-Gray compte près de 400 habitants en Haute-Saône, à la limite avec la Côte d'Or. Cette petite commune figure sur la liste des 238 nouvelles brigades de gendarmerie, annoncées par le président Emmanuel Macron ce lundi 2 octobre . Il devrait y en avoir six autres d'ici 2027, en Franche-Comté. "C'est rassurant de savoir qu'ils seront juste à côté, souligne Tom, 18 ans. Ils pourront intervenir rapidement, par exemple, lors d'un accident ou un cambriolage."

"Ça ne mettra pas 20 minutes"

Dans la rue principale, les quelques habitants rencontrés sont satisfaits de cette annonce : "Au moins, il seront à proximité, quand on appellera, ça ne mettra pas 20 minutes", continue Coralie. Concrètement, cette brigade de gendarmerie sera mobile. Les détails restent encore à préciser. Les militaires pourraient, par exemple, se déplacer dans un véhicule aménagé de commune en commune.

Dans ce petit village, le poste de gendarmerie a été remplacé il y a une dizaine d'années par une brigade motorisée. Cette dernière ne propose pas de permanence sur place. "L'arrivée de nouveaux militaires dans un petit village de 400 habitants, ce n'est pas rien, s'exclame le maire Jérôme Saccomani. On espère donc avoir prochainement six nouveaux gendarmes, en plus des six motards. Vous imaginez ? Douze gendarmes, c'est vraiment exceptionnel. Les maires des communes avoisinantes sont dans le même état d'esprit que moi."

La date d'installation de la nouvelle brigade d'Autrey-lès-Gray n'est pas encore connue. Au niveau national, les premières devraient être mises en place d'ici la fin de l'année, a assuré Emmanuel Macron

Les brigades dans le Doubs

Besançon - brigade mobile dédiée à la lutte contre les violences intra-familiales

Orchamps-Vennes - brigade mobile dédiée à la lutte contre les atteintes environnementales

Bethoncourt - brigade mobile dédiée à la lutte contre les trafics

Les brigades en Haute-Saône

Mélisey - brigade mobile

Autrey-les-Gray - brigade mobile

Les brigades dans le Jura