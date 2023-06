"C'est vraiment génial" : ce couple installe sa caravane au camping municipal de Fréhel depuis 1972

Tartines grillées et café sont posés sur la table : il n'est pas encore 8h mais ce jeudi matin, Jean-Claude et Annick se sont levés tôt pour accueillir Johan Moison de France Bleu Armorique. À l'occasion de la journée mondiale du camping, notre reporter a passé la nuit sous une tente au camping municipal de Fréhel, le plus grand de France dixit la mairie. Avec ses 900 emplacements, il accueille tentes, camping-cars et caravanes. Celle de Jean-Claude et Annick est bien connue des propriétaires.

En effet, le couple originaire de la région de Rouen débarque à Fréhel tous les ans depuis 1972. "On se plaît bien ici, on est juste au bord de la mer, explique Jean-Claude. C'est un camping vraiment génial, on est tranquilles, personne ne nous ennuie."

"Il n'y a jamais eu autant de monde que cette année !"

Le couple a débarqué de Normandie avec toute sa famille, "les neveux, les nièces, les beaux-frères, les belles-sœurs". Au total, la famille est venue avec sept caravanes. Le camping ouvre ses portes le 1ᵉʳ avril, mais cette année, Jean-Claude et Annick sont arrivés dès le 27 mars. "On a campé sur le parking, devant le bureau, s'amuse le retraité. On voulait notre place et on avait hâte de partir de la maison."

Les portes s'ouvrent à 9h et "à 9h05, il n'y a plus personne sur le parking, il rentre jusqu'à 70 caravanes dès le 1ᵉʳ jour". Peut-être même plus cette année selon Annick : "Il n'y a jamais eu autant de monde en juin que cette année. Il a fait beau et puis financièrement, les gens ne peuvent pas aller trop loin." Le couple débourse environ 500 euros par mois pour installer sa caravane au camping municipal de Fréhel.