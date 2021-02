"C'est vraiment horrible" : le froid et le couvre-feu font souffrir les sans-abris

Plusieurs pulls, deux pantalons, une grosse couverture. Les personnes qui vivent dans la rue doivent se protéger face à la vague de froid glacial qui est arrivée en Berry. Le plan grand froid a d'ailleurs été activé dans le département du Cher car les températures vont rester négatives pendant plusieurs nuits de suite. Dans l'Indre, les services de l'Etat ont également demandé à la Croix-Rouge de renforcer les maraudes. Le chalet solidaire installé place Voltaire est également ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir.

Lutter contre le froid toute la journée

"On est passé de trois à cinq jours par semaine. Il y a une surveillance accrue surtout avec ce froid", confirme Françoise Berthet, responsable des maraudes pour la Croix-Rouge. Chaque soir, ce sont entre 15 et 20 personnes qui se présentent. "Ils ont des soupes, du café et des plats individuels à faire réchauffer. Parfois un sandwich leur suffit mais là c'est le moment de leur donner un repas chaud. Ils viennent manger ici et on appelle le 115 pour qu'ils aillent à l'hôtel", précise-t-elle.

Un soutien bienvenu mais la journée est longue pour les personnes qui sont sans domicile fixe. Écouter les températures du lendemain à la météo, c'est un moment dur. "Le moral en prend un coup. Franchement, c'est horrible", témoigne Alexandre, rencontré dans le centre-ville de Châteauroux. "On met deux pantalons, on double les couvertures. Entre nous, on se fréquente, on essaie d'aider ceux qui galèrent plus que d'autres. Le pire, c'est quand tu commences à avoir froid aux pieds. Ensuite, tu as froid de partout", explique-t-il.

Le couvre-feu accentue le sentiment de solitude

À partir de 18 heures, les rues se vident, les rares passants pressent le pas pour rentrer chez eux alors que le couvre-feu est déjà en vigueur. "On sent encore plus seul. Ça a accentué la solitude. Même les gens qui étaient assez proches de nous se sont éloignés", regrette Bart. Il constate aussi la fermeture plus précoce des commerces. "On avait pas mal d'endroits pour se réchauffer avant. Les galeries et les entrées des centres commerciaux ; certains patrons de bars qui nous acceptaient. Mais là, ce n'est plus possible. On est obligé d'aller dans les parkings", ajoute-t-il.

Les places d'hébergement d'urgence permettent à beaucoup de sans-domicile fixe de dormir au chaud. Il y a aussi des places d'hôtels. Beaucoup d'établissements sont fermés ou reçoivent peu de clients vu le contexte sanitaire. Cela facilite l'hébergement des personnes qui vivent dans la rue.