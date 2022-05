"C'est vraiment long" : dans toute l'Île-de-France, des délais jamais vus pour faire ses papiers

Partout en Île-de-France, les délais pour refaire sa carte d'identité ou son passeport sont désormais de plusieurs semaines, voir mois dans certaines communes. Une situation "exceptionnelle", notamment en raison des départs en vacances et des deux années de coronavirus.

Fin juillet à Montreuil, mi-septembre et même début octobre à Courbevoie. Dans toute l'Île-de-France de France, les délais sont exceptionnellement longs en ce moment. Une situation qui se vérifie dans toutes les communes, qui n'ont "jamais vu ça". La faute notamment au retour à la normale après deux années de coronavirus et aux départs en vacances.

Du jamais vu en dix ans à Montreuil

À la Mairie de Montreuil comme ailleurs, les habitants qui pensent avoir un rendez-vous pour refaire leurs papiers partir à l'étranger cet été repartent bredouille. Sur place, plus aucun créneau avant la fin du mois de juillet, soit trois mois de délais. Noura par exemple, ne pensait pas devoir "attendre autant" et partira en France cet été. Surtout qu'après les trois mois d'attente pour le rendez-vous, il faut encore patienter six à huit semaines pour recevoir sa carte.

20 000 connexions chaque lundi à Paris

Thibaud Mathys, directeur des démarches de la ville, confirme qu'il n'avait jamais connu une telle situation. "On accumule d'abord tous les rendez-vous qui n'ont pas été pris pendant les deux années de Covid-19. Il y a également les départs en vacances" précise-t-il. Résultat pour faire face à la demande, la mairie ajoute 100 nouveaux créneaux chaque semaine, environ 30 trois fois par semaine "qui partent en cinq minutes". Montreuil espère également recevoir de nouvelles machines pour prendre les empreintes, indispensables pour le dossier de la carte d'identité.

Parfois des mois d'attente

Même problématique pour la ville de Paris. Elle assure que chaque lundi, quand les nouveaux rendez-vous sont mis en ligne, 20 000 personnes se connectent simultanément pour tenter d'avoir un créneau. Là aussi, tout part en seulement quelques minutes. D'ailleurs Margaux, parisienne, a passé des semaines à chercher un rendez-vous à Paris avant "d'étendre à plus loin". Elle a finalement trouvé à Montreuil, et pourra bien partir au mois d'août. Elle cherchait depuis janvier.