"C'était atroce", témoigne une patiente de l'hôpital de Brest finalement opérée après trois reports

Véronique Polard a été opérée avec succès le 12 septembre, après 3 reports et 5 mois de souffrance.

Ils sont des dizaines chaque jour à voir leur opération déprogrammée au CHRU de Brest. Depuis lundi 4 septembre, l'établissement fonctionne au ralenti en raison du refus des médecins anesthésistes-réanimateurs d'assurer des heures supplémentaires . La prochaine réunion de négociation avec la direction est prévue vendredi 15 septembre.

ⓘ Publicité

Une situation difficile à vivre pour certains patients. Véronique Polard, invalide depuis 20 ans, attendait depuis la mi-avril la pose d'un nouveau neurostimulateur médullaire. En proie à une souffrance physique insupportable, elle a en plus dû faire face à une série de reports. Prévue le 25 juin, repoussée au 26 juillet, puis promise pour le lendemain, l'intervention est sans cesse différée. Excédée, cette habitante de Plouzané multiplie les courriers : direction, commission des usagers, ARS, ministère de la Santé... tous sans réponse. Elle alerte aussi la presse quotidienne régionale. C'est finalement grâce à l'intervention d'une de ses connaissances qu'elle réussit à passer sur le billard mardi 12 septembre. Soulagée mais amère.

En colère contre l'hôpital, pas contre les soignants

"Ce fut un périple atroce, rempli d'antidépresseurs et de produits morphiniques, témoigne Véronique Polard depuis son lit du service de neurochirurgie de la Cavale Blanche. Je ne dormais plus, c'était infernal". Au-delà de son cas personnel, la patiente juge "catastrophique" la situation actuelle de l'hôpital : "Je vois la détérioration en vingt ans c'est inimaginable !".

Mais elle tient à faire la distinction entre l'institution et les soignants : "Ils sont adorables. On voit qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, ils sont près du burn-out. Franchement on les remercie dix fois par jour parce qu'ils apportent énormément de choses aux patients, mais c'est là-haut que ça ne bouge pas du tout". Elle ne vise pas la seule direction de l'établissement mais aussi les gouvernements successifs qui ont fait "que la santé se plante".

Désormais convalescente, la Plouzanéenne ne renonce pas pour autant à obtenir une réponse à ses lettres recommandées. "C'est pas pour moi que je me bats, je me demande juste comment mes petits enfants vont se soigner, et que va devenir l'hôpital public tout simplement."

loading

Contactée par France Bleu Breizh Izel, la direction du CHRU de Brest n'a pas réagi pour l'instant.