"C'était ça ou elle tombait en ruine" : le Loto du Patrimoine va sauver la serre du château de Savoye

La bonne nouvelle est tombée ce mercredi 6 janvier pour de nombreux sites retenus pour la troisième édition du Loto du Patrimoine. Les montants alloués pour les travaux ont été dévoilés. Et les monuments en Berry vont bénéficier d'enveloppes généreuses. 211 000 euros pour le château de Lys-Saint-George, dans l'Indre. Et 300 000 euros, le montant maximum, pour la serre du château de Savoye à Villabon, dans le Cher.

"Une aide indispensable" pour les propriétaires de la serre du château de Savoye

"L'année 2021 commence sous de bons auspices. C'est une très bonne nouvelle", se réjouit Pierre-Olivier Joffard, de la famille propriétaire de la serre. Le monument menace de s'effondrer. "Nous allons pouvoir lancer les travaux le plus rapidement possible pour pouvoir remettre en état cette serre et qu'elle ne se dégrade pas avant", ajoute-t-il, indiquant que des permis de démolir et de construire doivent d'abord être validés.

Les travaux vont être conséquents : entre 700 000 et 800 000 euros. "Cette aide était vraiment indispensable, on n'avait pas les moyens de rénover la serre. C'était ça ou elle tombait en ruine. Donc c'était indispensable d'avoir ce soutien, en plus des élus locaux dans ce projet", indique Pierre-Olivier Joffard. Ces 300 000 euros sont donc un soulagement. Mais cela ne marque pas la fin de la recherche de financements. "Il va falloir du mécénat d'entreprise ou des dons de particuliers pour pouvoir boucler la totalité du budget. On espère avoir le soutien de grosses entreprises pour faire le vitrage", précise Pierre-Olivier Joffard.

Un attachement au patrimoine berrichon

Pierre-Olivier Joffard est attachée à cette serre. "Ma famille est originaire du Berry depuis très longtemps. Mes parents ont cette propriété depuis plus de 50 ans. On a fait beaucoup de travaux mais pas sur la serre car ça représentait trop d'investissements. On est très attaché à cette serre, on est super content de pouvoir la remettre en état et de pouvoir en faire profiter les Berrichons et les habitants du Centre de la France", explique-t-il.