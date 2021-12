"C'était comme une famille" : à Bayonne, France Loisirs ferme ses portes

"C'était comme une famille", "vous allez nous manquer". Il faut dire que les avis des clients sont unanimes. France Loisirs a fermé le rideau ce samedi 18 décembre, après presque 48 années d'existence à Bayonne. Le groupe, placé en liquidation judiciaire, a été repris par la Financière Trésor du patrimoine, dont l'offre a été acceptée par le tribunal de commerce de Paris le lundi 13 décembre. Sur les 122 points de vente de France Loisirs, seuls 14 resteront ouverts.

Plusieurs générations de lecteurs

"Vendredi nos clients ont reçu un mail du nouveau repreneur qui leur dit bien que France Loisirs va rester mais par internet" explique Agnès Vignau, la responsable de la boutique à Bayonne. Elle, a passé 41 ans chez France Loisirs. Et c'est justement l'expérience, l'accueil et le service des trois salariées, Maïtena, Agnès et Marie, que les clients venaient chercher. "Peut-être qu'on avait pas tout sur place, même si on pouvait tout commander, mais on conseillait les clients, les livres qu'on vend on les connaît, et c'était aussi donner envie à de jeunes lecteurs" ajoute-t-elle.

France Loisirs, c'était 3.000 clients à Bayonne, mais avec un rayonnement bien au-delà, des personnes venant parfois du Pays Basque Sud ou des Landes. Certains étaient abonnés depuis 40 ans, et le club de livres a même créé des traditions familiales : "J'ai eu le témoignage d'une maman qui disait que sa fille a commencé à lire grâce à France Loisirs" explique Agnès Vignau.

L'incompréhension des clients

Actuellement, France Loisirs compte 800.000 membres, contre plus de deux millions dans les années 70 et 80. "L'accueil était bien, on discutait des livres, elles me conseillaient, ça va me manquer...." s'attriste Danielle qui est venue dire au revoir ce samedi, comme beaucoup de clients ces derniers jours.

"Quand je voulais un petit roman à l'eau de rose pour me détendre il y avait ça" — Danielle, abonnée de France Loisirs depuis une vingtaine d'années

"La page va être dure à tourner, explique, émue, Maïtena Mazières. On a connu de jolis moments humains avec les collègues aussi de Dax, Tarbes, Périgueux, Béziers. On s'est soutenus, parce qu'il y a eu des moments durs ces dix dernières années. Merci à tous nos collègues, à tous nos adhérents."

Sur les 750 salariés que compte le groupe en France, seulement 120 sont gardés. A Bayonne, Agnès Vignau partira à la retraite dans quelques mois. Maïtena Mazières et Marie Ragel se reconvertiront peut-être. Et signe de leur affection, les clients ont multiplié les appels, les mails, les au revoir, et ont même amené des chocolats à l'équipe.