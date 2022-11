"C'était l'un des meilleurs joueurs du monde", les obsèques de Benoit Dauga à Mont-de-Marsan

Le dernier adieu à une légende disparu jeudi dernier. Ce mardi 8 novembre 2022 se tenaient les obsèques de Benoit Dauga à l'église de la Madeleine de Mont-de-Marsan dans les Landes, presque au complet pour l'occasion. Des enceintes étaient même installées sur le parvis pour ceux qui souhaitaient suivre la cérémonie à l'extérieur.

Parmi ceux qui ont fait le déplacement les joueurs et le staff du Stade Montois Rugby, mais aussi des anciens joueurs internationaux comme Serge Blanco, Jean-Claude Skrela, mais aussi l'international et joueur montois André Boniface qui salue la légende. "Le plaisir d'avoir joué avec un tel joueur. C'est toujours intéressant dans une équipe quand il y a des bons joueurs. Benoit c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, reconnu par les All Blacks et les Sud-Africains", se souvient-il.

"Comme toutes les légende il ne mourra jamais."

Le journaliste et consultant Francis Deltéral a dressé le portrait pendant la cérémonie, de celui qu'il considère comme la légende du sport français. "Adorable, charmeur, courtois, fêtard avec son ami Guy Boniface. Nous avons été bien chanceux d'avoir croisé notre Benoit. Maintenant il restera pour toujours sans nos cœur et dans l'histoire que la nuit des temps n'effacera pas." Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, a salué celui "qui fait notre fierté." Et de poursuivre : "c'est une légende et comme toutes les légendes il ne mourra jamais."

Benoit Dauga avait voué une partie de sa vie à la marque Ricard, il en était le chargé de communication. Le PDG de la marque Philippe Savinel a fait le déplacement pour son ami qui l'emmenait dans les Landes régulièrement. "J'ai continué à avoir des relations plus qu'amicales avec Benoit notamment aux férias de Mont-de-Marsan et Dax. Quand on était avec le grand Benoit on arrivait pas à avancer. Il connaissait tout le monde. Il disait bonjour à tout le monde. C'était un grand privilège de le connaitre. Quel personnage extraordinaire", raconte-t-il.

La cérémonie s'est terminée par un chant gascon : "l'estela de la mar" ou "l'étoile de la mer". Et des longs applaudissements pour saluer une dernière fois la légende.