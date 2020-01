C'était le 11 janvier 2015: 35 000 personnes dans les rues de Tours pour défendre Charlie Hebdo

Il y a 5 ans jour pour jour, le dimanche 11 janvier 2015, 4 millions de personnes étaient dans les rues de France pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'HyperCasher. A Tours, 35 000 personnes se rassemblaient en centre-ville, du jamais vu depuis la Libération. Tous les Tourangeaux qui étaient dans la foule se souviennent aujourd'hui de ce moment avec une émotion considérable.

Des applaudissements qui n'en finissent pas et qui sont dans toutes les mémoires. Ce dimanche de janvier, ils rendaient hommage à s'en écorcher les mains aux victimes de Charlie Hebdo, de l'Hypercasher, et aux policiers. Les témoignages de Tourangeaux émus aux larmes étaient multiples

De la place de la Liberté à la place Jean Jaurès et jusque dans les rues adjacentes, le cœur de Tours était noir de monde. Ce 11 janvier 2015, la foule répondait à l'appel sur Face Book d'Alex Guerrier, un jeune tourangeau de 23 ans

Alex Guerrier est aujourd'hui cinéaste et auto-entrepreneur. Il se rappelle avoir été le seul à prendre la parole sur le parvis de l'hôtel de ville de Tours

Des milliers de Tourangeaux ont applaudi une après-midi entière, entonné des dizaines de fois la Marseillaise, et lancé des centaines de ballons blancs vers le ciel. Même les élus ce jour là ont su prendre le recul nécessaire pour ne pas céder à la récupération politique.

Cet anniversaire d'union nationale est l'occasion de faire le point sur ce que sont devenus les documents, les objets, les messages laissés pendant toute l'année 2015 sur les marches de l'hôtel de ville de Tours après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercasher et du Bataclan. En 2016, la ville les avaient collectés et mis à l'abri

On les a séchés et nettoyés. Ils sont aujourd'hui préservés dans des boîtes de conservation. Il n'y en a pas non plus des milliers car beaucoup ont été abîmés. On a essentiellement des écrits et puis des objets comme des ours en peluche -Lise Schnel, assistante de conservation aux archives municipales