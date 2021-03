"C'était le lieu de convivialité", les Limougeauds amers un an après la première fermeture des restaurants

"On en a marre maintenant !" La fermeture des restaurants excède Isabelle : "On nous enlève un bout de notre vie, j'allais souvent au restaurant avec mes amis... On n'en peut plus !" Un an après la première fermeture des cuisines avec la crise sanitaire, les Limougeauds se languissent de cette liberté : "C'est le lieu de convivialité, assure Esteban. Là on est sur un rythme boulot dodo."

Les terrasses ont laissé la place aux livreurs à vélo. On peut aujourd'hui commander des plats à emporter. Cette fermeture prolongée a même poussé les plus réfractaires à ouvrir un livre de cuisine. "Alors au début, c'est pas simple, sourit Constance. Mais on fait des plats étonnants au bout d'un moment, presque gastronomiques."

"Je rêve d'un bon plat, bien gourmand"

Mais pour la jeune femme rien ne remplace l'ambiance d'un restaurant : "Avec les amis, en terrasse, sous le soleil, c'est tellement convivial. Dans nos appartements, il n'y a pas la place pour se retrouver tous ensemble." Sébastien aussi ne rêve que d'une chose : "Un bon plat, bien gourmand autour d'une table bien remplie."

Des cuisines à fond, des terrasses sans aucune place, le feu du service, Charles Bernard en rêve aussi. Il s'occupe de la brasserie "La Taverne". "C'est le cœur de notre métier : les clients, ce lien social avec eux. Rigoler, parfois aussi se prendre des remarques, cela arrive. Bien que l'aspect économique soit aujourd'hui difficile, c'est surtout de ne plus pouvoir accueillir les clients qui est le plus dur. Il va falloir rouvrir le plus vite possible."

Et ce jour, Benjamin l'attend avec impatience. Lui et ses amis du rugby ont déjà tout prévu :

Au programme, huîtres et vin blanc au comptoir, puis le midi un bon resto. L'après-midi, direction le bar avec les copains. Une journée à rigoler, à se retrouver... Je pense que ça va être une belle journée, bien intelligente...".

Mais il va falloir encore être patient car à ce jour aucune date d'ouverture n'a été fixée pas le gouvernement pour les restaurants.