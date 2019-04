"C'était mon héros d'enfance." Stéphane Bern réagit au décès du grand-duc Jean de Luxembourg

Moselle, France

Il avait régné sur le pays pendant 36 ans. Le grand-duc Jean de Luxembourg est mort à l'âge de 98 ans, a-t-on appris ce mardi.

L'ancien monarque était hospitalisé pour une infection pulmonaire depuis plusieurs jours. Son état de santé s'était dégradé durant le weekend de Pâques. Il a été soldat de l'armée britannique pendant la Seconde guerre mondiale, et a participé au Débarquement de Normandie.

Le journaliste et animateur Stéphane Bern, spécialiste des familles royales, a réagi avec émotion à cette nouvelle, lui qui a la nationalité française, et luxembourgeoise, et qui a écrit une biographie au sujet du grand-duc Jean.

Il a été le héros de mon enfance - Stéphane Bern

Il se dit profondément attristé : "C'était non seulement le héros de mon enfance, mais aussi un héros de la guerre. Très peu de chefs d’État ont débarqué en juin 1944 sur les plages de Normandie, et ensuite ont libéré leur pays, comme il l'a fait avec son père le Prince Félix, le 10 septembre 1944.", assure-t-il.

Pour Stéphane Bern, le grand-duc Jean était également un très grand européen : "Il a vraiment défendu l'Europe, à l'heure où le Luxembourg se convertissait de l'industriel vers le tertiaire, et réussissait parfaitement sa reconversion.", estime l'animateur.

Un humour british

Stéphane Bern tient aussi à souligner l'humour très British du grand-duc : "Il l'avait cultivé quand il était étudiant dans son collège anglais, et pendant la Seconde guerre mondiale."

Et de raconter une anecdote de 1992 : "Le président Mitterrand m'avait invité à une réception au Luxembourg, et le grand-duc a voulu me présenter à François Mitterrand en disant : 'Stéphane Bern est a moitié luxembourgeois, et je crois que c'est sa meilleure moitié'."