"C'était notre deuxième maman" : le restaurant de la chaleureuse Annie à Saint-Christophe-du-Luat, c'est fini

Plus qu'un simple commerce, c'était devenu un lieu incontournable pour les routiers, les artisans du coin et les habitants. « Chez Annie », ouvert en 1991, était devenue une institution dans les Coëvrons, un lieu de partage et de convivialité à Saint-Christophe-du-Luat, près d'Evron.

ⓘ Publicité

"C'était notre deuxième maman"

Petites lunettes rondes sur le nez, cheveux grisonnants, Annie prépare le repas du midi dans sa cuisine. Ça fait trois ans qu'elle retarde son départ à la retraite par amour pour ses clients : "C'est un déchirement pour tous mes clients, je le sais bien, surtout qu'il y a de moins en moins de commerces dans ce genre dans le coin. Donc les gens se demandent où ils vont aller déjeuner, car ici, il ne reste qu'un salon de coiffure et une boulangerie", confie-t-elle.

À midi, la salle est remplie, d'ouvriers, de routiers, de retraités, tous sont venus dire au revoir à Annie. Parmi eux, William, un chauffeur routier, pour lui, Annie, c'est un peu comme "une deuxième maman, ici c'était la cantine, comme à la maison", interrompu par l'émotion, William poursuit, la gorge nouée, "c'est que des bons souvenir, elle va beaucoup nous manquer, arrêtez vous allez me faire pleurer !"

Mado, une amie d'Annie, aide à mettre la table. C'est une régulière cliente, ici, c'est là où tout le monde se retrouve selon elle : "C'est la maison de famille. Ici, c'est convivial, c'est agréable. Et Annie, on l'a connaît, c'est une copine. Cet endroit, c'est le cœur du village, le poumon du village, c'est le commerce de tout le monde. En fait, on passe, on vient, on rencontre quelqu'un, on achète un paquet de cigarettes, on s'arrête pour le journal, ça va faire un gros manque dans le village."

Annie s'installe à Évron pour sa retraite, mais ne veut pas couper les ponts avec ses habitués. Elle est toujours partante pour un café, si ce n'est pas elle qui le sert !

Deux potentiels repreneurs

"Chez Annie" a fermé ce mercredi 31 mai 2023, mais "ce n'est que provisoire" indique Adélaïde Dejardin, maire déléguée de Saint-Christophe-du-Luat, commune déléguée d’Évron en Mayenne.

En effet, la propriétaire a mis en vente les murs de l'immeuble, "ce qui offre de belle perspectives" assure la maire, elle poursuit : "la commune est très attentive à l’évolution de la situation et se positionnera en dernier recours. Mais pour l'instant, il y a deux repreneurs qui tiennent la route. Dans tous les cas il faudra fermer au moins un an pour que des travaux de remise aux normes soient faits."