"C'était notre rayon de soleil" : l'émotion des amis du sans-abri mort de froid à Bordeaux

Ils étaient une petite dizaine. Rassemblés comme tous les jours sur ce parking, mais en ce mardi 21 décembre, il en manquait un dans la bande : Sandani, qu'ils appelaient aussi "Délégué". "Quand il était au collège, ils ont toujours voté pour lui en tant que délégué, d'où son surnom", explique une de ses amies.

"Délégué" venait d'avoir 36 ans. Il vivait dans la rue avec ses compagnons, sa "famille de la rue". Tous tenaient beaucoup à lui. "C'était notre rayon de soleil, c'est lui qui nous faisait rire", se souvient cette amie. "Il était simple, humble, c'était une patte, un patapouf !", lance un autre.

Avec "Délégué", c'était tout leur quotidien que la bande partageait ensemble. "La manche, manger, boire, s'embrouiller ensemble, jouer au ballon aussi, Délégué adorait ça", égraine dans un sourire une jeune fille qui le connaissait bien.

"On est en colère"

Les sourires reviennent alors que les bons souvenirs refont surface, mais c'est un sentiment de colère qui domine. "On est en colère par rapport au système français, ils nous mettent à la rue et maintenant voilà le résultat : quelqu'un qui est mort d'hypothermie quand même, on est en France non ?", s'étrangle une amie de "Délégué".

Du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qu'il peut t'arriver

Après la colère, place à la peur. Car ce qui est arrivé à "Délégué", ça aurait pu tomber sur un autre de la bande, comme ils disent. Ils ont tous en tête que "du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qu'il peut t'arriver". Avec la traversée de l'hiver qui approche, certains craignent de perdre la vie. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont perdu un ami.