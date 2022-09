"C'est pire que l'an dernier" : des inondations éclair touchent à nouveau le centre-ville de Sarlat

La raclette pour écoper dans les mains, Jean-Claude a du mal à tenir le téléphone. Il n'a pas pu ouvrir sa pizzeria ce midi. Il l'a découverte remplie de boue, en arrivant ce matin : "Quand j'ai débauché lundi soir, on annonçait des orages mais pas de vigilance orange, donc je n'ai pas mis de batardeau devant la vitrine, eh bien j'aurais dû !", regrette le commerçant qui est sur la place de la Bouquerie. Avec la rue de Cahors et quelques autres points de la ville, elle a été inondée pendant une vingtaine de minutes ce mardi 6 septembre au petit matin, après un orage très intense.

Dans le centre, le cinéma Le Rex a prix l'eau. Il est dans une cuvette, au point le plus bas de la ville. Il a déjà été inondé il y a un an presque jour pour jour, lors des inondations de septembre 2021 qui avaient provoqué pas mal de dégâts en ville. Mais cette fois selon le patron Arnaud Vialle, "c'était pire. Pire parce que l'eau est allée beaucoup plus loin, elle a inondé tout le hall et la moquette et plusieurs salles". Les pompiers l'ont aidé à installer des ventilateurs et des pompes pour retirer l'eau et sécher les moquettes.

L'orage a été très violent, en fin de nuit à Sarlat. - A. Montagut

Arnaud Vialle demande à la mairie de faire des travaux pour régler la situation "qui se répète depuis trente ans". Mais le maire Jean-Jacques de Peretti estime que beaucoup a déjà été fait, avec les curages, les entretiens réguliers des canalisations pour éviter qu'elles soient engorgées en cas d'orages : "Le cinéma, c'est le point bas de la ville. Et là vous avez eu deux précipitations très très fortes, et ça s'en va après en 15 minutes. Je crois qu'il faut trouver d'autres solution, notamment des glissières à placer à l'entrée des commerces pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur", assure le maire de Sarlat.