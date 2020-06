"C'était une voix" : ses amis et collègues se souviennent de Yann Augras

Amis, collègues de travail : ils ont vécu aux côtés de Yann Augras, délégué CGT et défenseur infatigable de l'usine LSI, ex-GM&S, qui vient de mourir dans un accident de la route. Ils se souviennent pour nous de ce militant charismatique, dont Libération avait tiré le portrait en 2017.

Didier Lavaud, salarié à l'usine LSI et maire de Crozant : "On devait se retrouver demain matin, à 5h, à l'usine"

Didier Lavaud est un collègue de Yann Augras. "On a travaillé ensemble cette semaine. Ça ne va pas être facile de retourner au boulot. On s'est tous appelés entre collègues... On devait se retrouver demain matin, à 5h, devant l'usine." Didier Lavaud est aussi maire de Crozant : "en tant qu'élu, on n'avait pas toujours la même approche des choses, mais ça se passait toujours dans la discussion."

Frank Cariat, ancien collègue GM&S : "C'était un homme exceptionnel"

Les mots manquent à Franck Cariat, ancien collègue de Yann Augras à La Souterraine. Très ému, il se rappelle d'un homme charismatique, "toujours prêt à défendre les salariés. C'était notre leader : il nous a apporté son humanisme, son engagement et son attachement au territoire. C'était quelqu'un d'exceptionnel."

Franck Cariat, licencié de GM&S, s'est reconverti dans l'immobilier. Mais il était en contact régulier avec Yann Augras. "On se tenait au courant des nouvelles ... Aujourd'hui on a beaucoup de mal à croire à cette nouvelle."

Les salariés de l'ex-GM&S © Radio France - Audrey Tison

Philippe Richert, ancien cheminot et délégué CGT : "Yann Augras, c'était une voix"

Pour le retraité militant CGT Philippe Richert, Yann Augras, "c'était une voix. On l'a vu monté sur une chaise, au milieu de l'entreprise, pendant le conflit. c'est une voix qui portait partout où on a été, devant les gendarmes, devant les CRS ... Elle restera." Le maintien des postes dans la nouvelle usine LSI, c'est grâce à lui, dit en substance Philippe Richert : "Aujourd'hui on est très touchés parce qu'on ne perd pas seulement un syndicaliste engagé, mais un ami. Et aussi parce qu'aujourd'hui on n'a que des mauvaises nouvelles de cette usine. Il ne nous fallait pas cette dernière mauvaise nouvelle."

Jean-Louis Borie, avocat des GM&S : "le sens de l'humour dans la lutte"

L'avocat des GM&S, Jean-Louis Borie a côtoyé Yann Augras dans sa lutte pour la survie de l'usine GM&S. L'image qu'il garde de lui ? Celle d'un "combattant. Il avait toujours le sourire, le sens de l'humour dans la lutte, mais jamais avec agressivité. Souvenez-vous du film On va tout péter : alors qu'il est transporté par des CRS, il leur dit 'Vous faites pas mal ! Je suis lourd !" C'était ça, Yann Augras."

L'avocat veut poursuivre le combat mené par Yann Augras : "le meilleur hommage à lui rendre ? Continuer à se battre avec les GM&S. Un combattant tombe. On se démerde pour continuer ce qu'on a." L'entreprise LSI, ex-GM&S, n'est toujours pas sauvée, même si "c'est grâce à lui, et au combat collectif qu'il a fédéré, que l'usine est toujours là" pour Jean-Louis Borie.

Jean-François Muguay, ancien maire de La Souterraine : "il a porté le combat de La Souterraine dans toute la France et même au-delà"

Pour l'ancien maire de la Souterraine, Jean-François Muguay, Yann Augras, "c'est le cœur et les tripes. Il a fait tellement de choses pour GM&S, tellement de choses pour l'entreprise, il vivait pour ça !" Récemment encore, Yann Augras participait à une réunion sur l'avenir de LSI. "Il était dans ce combat avec vigueur, avec véhémence, avec des propos virils mais toujours très respectueux."

L'ancien maire reconnaît que les relations entre eux ont pu être "un peu difficiles" : "il pensait qu'un maire pouvait faire des choses ... mais on était dans le même combat. C'est une très grande tristesse." Jean-François Muguay qui se souvient avec tendresse : "j'étais à Filderstadt, notre ville jumelée d'Allemagne, pas très loin de Stuttgart. Un jour j'ouvre le journal, et je vois une grande page sur GM&S ! On parlait de Yann Augras ! Du combat des ouvriers ! C'était au-delà des frontières."

Les maires et adjoints écoutent Yannick Augras, délégué CGT. © Radio France - Quentin Chillou

Les autres réactions

La Préfète de la Creuse rend hommage à Yann Augras en saluant "l’homme fidèle aux valeurs syndicales qu’il défendait au nom de la CGT avec une conviction et une force admirables".