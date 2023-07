"C'était très tendu", des gens du voyage délogés du Centre Sportif de Normandie à Houlgate

Elles ne seront restées que quelques heures. Plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage sont entrées dans le Centre Sportif de Normandie à Houlgate, ce samedi 29 juillet, pour installer environ 150 caravanes sur le terrain de football. Rapidement alertés, les élus ont tout fait pour les déloger au plus vite de ce site, actuellement en travaux pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

ⓘ Publicité

"C'était très tendu ! Les échanges ont duré environ cinq heures. Nous avons travaillé avec la sous-préfecture, la préfecture, la médiatrice du Département, mais aussi avec les structures des gens du voyage au niveau national. Il y avait un effectif important de policiers et de CRS", raconte Olivier Paz, le président de la communauté de commune Normandie Cabourg Pays d'Auge. "Il était hors de question de négocier pour deux ou trois jours. D'autant que nous respectons toutes les règles, nous avons trois terrains : une aire de grand passage, une aire permanente et une aire pour les groupes familiaux. À partir de ce moment-là, on espère ne pas avoir d'intrusion", poursuit-il.

Le Centre Sportif de Normandie, à Houlgate, est prévu pour accueillir des délégations sportives dans le cadre des JO de Paris 2024, que ce soit en base arrière ou en centre d'entrainement. "Les travaux vont reprendre ce lundi, il n'était pas possible d'imaginer des travaux au milieu des caravanes, c'est une question de sécurité. Par ailleurs, nous avons la visite la semaine prochaine d'une délégation américaine, qui projette de venir s'entraîner ici, si les équipements sont à la hauteur. Nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir un terrain abîmé", justifie Olivier Colin, le maire d'Houlgate.