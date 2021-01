"C'était un humaniste" : l'adieu au sans-abri libraire "Neneuil" à Bordeaux

Un dernier adieu à une figure de leur quartier. Ce 23 janvier, un hommage à Dominique Duhoux, dit "Neneuil", a été organisé place de la ferme Richemont à Bordeaux. C'est là que ce sans-abri, mort le 16 janvier, tenait une "librairie libre" depuis 2015.

L'hommage à Dominique Duhoux, dit "Neneuil", à Bordeaux. Le 23 janvier 2020 © Radio France - Margot Turgy

Lionel, qui vit lui aussi dans la rue "par choix" et qui connaissait Dominique Duhoux depuis une vingtaine d'années, garde le souvenir d'un "humaniste, un bougon. Un homme fondamentalement bon." Quant à Will, le "frère de rue" de "Neneuil", il tient à rappeler "le pôle d'échange" qu'il avait réussi à créer grâce à la "librairie libre" et le salon de lecture en plein air installés place de la ferme Richemont. "Il pouvait côtoyer des avocats, des étudiants, des petites dames ...", souligne Jean, gérant de la librairie Micita. "C'est vraiment du lien social qu'il a fait, on va essayer de faire perdurer cela avec tout le monde."

La vente des affaires de Dominique Duhoux va permettre de financer ses obsèques © Radio France - Margot Turgy

Faire perdurer ce qu'avait créé Dominique Duhoux doit évidemment passer par le maintien d'une "librairie libre" pour ses proches. "On est en train de voir pour l'appeler BiblioDom", explique son ami Lionel. Une contraction de "bibliothèque à domicile" et de "bibliothèque de Dom", pour un ultime clin d’œil.

Une cagnotte a également été installée, pour permettre de financer les obsèques de Dominique Duhoux © Radio France - Margot Turgy

L'hommage à Dominique Duhoux qui s'est tenu ce 22 janvier à Bordeaux était aussi organisé pour payer sa crémation. Vêtements, ustensiles de cuisine et bien sûr quelques livres ont été installés place de la ferme Richemont pour être vendus. Les obsèques de "Neneuil" auront lieu ce mardi 26 janvier à 10h, à l'église Saint-Paul de Bordeaux.