"C'était un monde de bisounours" : le restaurateur solidaire Tony Vigilanti se souvient du premier confinement

Tony Vigilanti, à la tête du restaurant Little Italy à Nancy, ne regrette pas son appel à la solidarité il y a un an

Il y a un an, Tony Vigilanti lançait un appel pour nourrir les soignants du CHRU de Nancy. Le restaurateur qui tient l'établissement "Little Italy" à Nancy a été rejoint par de nombreux collègues. Ensemble, ils ont pendant le premier confinement fourni environ 6.000 repas à des soignants, des policiers, des pompiers, des étudiants notamment.

"Paniqués" et "heureux"

Les frigos pleins après la fermeture des restaurants, Tony Vigilanti se souvient d'une époque particulière entre peur du virus et envie d'aider le personnel soignant en première ligne :

"On s'est pris au jeu. On n'a pas réfléchi. C'était un monde de bisounours. On était à la fois paniqués par le mot "guerre" et heureux de faire ça en même temps. C'était beau."

Des restaurateurs vont participer, rejoints une fois les premiers frigos vides par les fournisseurs qui vont céder de la marchandise pour poursuivre l'opération. Une cagnotte sera lancée. Des sportifs vont vendre aux enchères des maillots pour participer à l'effort.

"Je pensais qu'on allait changer nos mentalités"

Un an plus tard, dans son restaurant en cours de rénovation, Tony Vigilanti ne regrette absolument pas son appel et ce qui a suivi. En revanche, il porte un regard un brin désabusé sur la situation :

"Avec cette solidarité, cet élan, je pensais que ça durerait après, qu'on allait changer nos mentalités, être plus compréhensifs mais quand ça a ouvert, on est reparti dans nos travers [...] On ne croit en rien, il y a une morosité ambiante."

Aujourd'hui, le restaurateur n'a qu'une hâte, pouvoir rouvrir au moins sa terrasse aux beaux jours pour reprendre une activité la plus normale possible.