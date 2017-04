"C'était un rêve, c'est devenu réalité", réagit le Président du Comité Marne de handball après le Final 4

Au lendemain du Final 4 de handball et du sacre du club du PSG, le Président du Comité Marne de handball revient sur ces deux jours de matches, joués à guichet fermé au complexe René Tys de Reims.

Régis Saguet a du mal à redescendre de son nuage. Au lendemain du Final 4 et de la victoire du PSG, le président du Comité Marne de handball l'avoue : "On est encore un peu ankylosé, mais on est content et rassuré". Content, il peut l'être : la compétition a réunit 2 800 spectateurs chacun des deux soirs pour assister aux demies-finales du vendredi et à la finale de samedi. "C'était notre objectif de jouer à guichet fermé, mais on ne s'attendait pas à ce que les places soient vendues si vite", ajoute Régis Saguet.

Rassuré, il peut l'être aussi : pas une fausse note dans l'organisation grâce à la centaine de bénévoles sur le pont, dont 80% venaient des clubs de handball de la Marne : "Les clubs ont découvert qu'ils pouvaient travailler ensemble. Ca va générer du respect entre nous", explique le président du Comité Marne de handball qui pense aussi évidemment aux retombées pour son sport "Ca va donner un écho supplémentaire et faire découvrir le handball. On a pu créer des liens avec de nouveaux partenaires et c'est important".

"C'était un rêve il y a encore quelques jours, de croiser des champions comme eux, et c'est devenu la réalité. On n'a du mal à réaliser"

Le PSG reviendra dès cet été pour des matches de préparation

Après une fête comme celle-là, les regards se tournent maintenant vers 2020. La mairie de Reims a pour ambition de construire une Arena sur l'ancienne friche Sernam, une salle d'environ 5 000 places qui permettrait d'accueillir des événements culturels ou sportifs majeurs. Régis Saguet le confirme "Il y a des contacts qui ont été pris pendant ce Final 4 et même des engagements pour renouveler l'organisation de la finale de la Coupe de la Ligue, ou même faire venir l'équipe de France pour l'inauguration de la salle en 2020". En attendant, le député-maire de Reims, Arnaud Robinet, a d'ores et déjà annoncé que le PSG souhaitait revenir à Reims dès cet été pour des matches de préparation. "Ils ont vu la qualité de notre accueil et la proximité avec la Capitale, donc il y aura d'autres fêtes du handball à Reims", conclut Arnaud Robinet.

