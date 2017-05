C.Fortier de la CFDT en Sarthe regrette le manque d'unité syndicale pour le premier mai

VIDEO : la secrétaire départementale de la CFDT Céline Fortier, sur l'absence d'union syndicale, la présidentielle, et la reprise de l'activité économique.

En ce lundi premier mai, Céline Fortier, la secrétaire départementale de la CFDT était notre invitée. Elle revient sur l'absence d'un rassemblement syndical unique en Sarthe, sur la présidentielle, et sur la reprise d'activité dans le département.

Pas d'unité syndicale en Sarthe

"L'union n'a pas pu se faire, parce que l'on n'a pas pu se mettre d'accord, sur le cahier de doléances qu'on devait partager" souligne Céline Fortier, la secrétaire départementale de la CFDT en Sarthe, " c'est pas faute d'avoir cherché des solutions et d'ailleurs on pensait que la lutte contre le Front National pouvait être un point que l'on pouvait défendre tous ensemble mais malheureusement, on n'a pas été entendu par les autres organisations syndicales voire même, on ne veut pas de vous dans le rassemblement. On est loin de l'union de 2002, et on voit que les appels contre le Front National, se font en ordre dispersé. Très tôt, nous (à la CFDT), on a dégainé et on a appelé à voter Macron pour faire barrage au FN. Ça ne veut pas dire pour autant, que l'on valide son programme".

Une légère reprise de l'activité économique en Sarthe

"On ressent une légère reprise", souligne Céline Fortier, la secrétaire départementale de la CFDT en Sarthe, "tout au moins, il n'y a plus ces vagues de licenciements que l'on a pu connaître, il y des reprises mais qui restent à la marge. On était quand même un département par rapport à la région qui connaissait un fort taux de chômage, on a encore beaucoup de travail à faire. On n'a plus de grosses vagues de licenciements donc, mais on a encore des inquiétudes dans le secteur du bâtiment avec du chômage partiel qui demeure. Ça reste des secteurs fragiles avec par exemple des petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de trésoreries".