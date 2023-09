"Ça a été la course" : après les émeutes, l'école maternelle de Dammarie-les-Lys rouvre dans les temps

Le sol est encore un peu humide. Rachida et Yamina passent des grands coups de serpillière pour "décaper" la peinture et la suie qu'il reste par terre, "on a enlevé le plus gros", lâche Rachida, qui fait le ménage et la cuisine toute l'année dans cette école maternelle de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. À la veille de la rentrée, il ne reste qu'à faire le ménage, tous les autres travaux sont finis.

"Ça nous a touché ce qu'il s'est passé", commence Rachida, "oui, ça nous a attristées de voir que tout avait brûlé", poursuit Yamina, en référence à la nuit du 30 juin au 1er juillet lors de laquelle l'école a été le lieu de plusieurs départs d'incendie au sein même des classes . Brûlé, ça oui, "tout était noir", ajoute Christophe Buret, responsable de chantier chez Acorus. Aujourd'hui, les murs sont blancs, "on a refait le revêtement des sols, la peinture, les portes, toute l'école a été quasiment refaite", d'autres entreprises sont venues pour les luminaires, le faux-plafond... "Ça a été la course de vitesse", ajoute Christophe Buret.

375.000 euros de travaux

Pour la mairie, il était inenvisageable de louper la date de la rentrée pour rouvrir l'école. "Je ne me voyais pas demander aux habitants du quartier d'emmener leurs enfants plus loin ou dans d'autres communes", estime Gilles Battail, le maire de Dammarie-les-Lys.

À gauche, Gilles Battail, le maire de Dammarie-les-Lys, à droite, Christophe Buret, responsable de chantier. © Radio France - Simon Cheneau

Les travaux ont coûté entre 350 et 400 000 euros, évalue le maire. "Les fournitures de l'école ont été rachetées grâce à une cagnotte participative lancée par les parents d'élèves après les émeutes", qui a récolté environ 3 500 euros. Les parents, les voilà justement soulagés. Aya passe une tête au-dessus du portail de l'école : "J'étais en train de vérifier les horaires et j'ai vu qu'il y avait eu des travaux, donc c'est très bien." Ségolène, elle, scolarise ses deux petits garçons à partir de la rentrée dans cette école : "C'est important de savoir que nos enfants seront en sécurité et que tout est propre !"