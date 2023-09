"Ça a été un choc" : une famille géorgienne menacée d'expulsion à Coutances

Salomé, Roméo et Tamar espèrent que l'OQTF (l'obligation de quitter le territoire français) sera annulée et qu'ils pourront rester à Coutances.

"Ça a été un choc". Le couperet est tombé pour la famille Kutalia, ce mardi 12 septembre : le père de cette famille géorgienne, Roméo, a reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Avec sa femme Tamar et leurs deux filles Mzia et Salomé, il vit pourtant en France depuis janvier 2019 et est bien installé à Coutances.

ⓘ Publicité

Les parents bénévoles dans des associations, les deux filles scolarisées

"Nous avons beaucoup d'amis ici, ils sont comme notre famille", raconte Roméo, dans un français qu'il a appris sur le tas. En témoigne l'appartement prêté par le diocèse de Coutances, toujours ouvert aux amis pour un café et quelques gâteaux. Roméo et Tamar s'investissent également dans diverses associations, bénévoles au Secours Populaire, aux Restos du Cœur et au Tri-Tout Solidaire, et ont des promesses d'embauches.

La famille a quitté la Géorgie pour des questions politiques. Tamar était coordinatrice du parti d'opposition le MNU. "On est venu en France parce que c'est le pays des libertés. On fait tout pour rester ici, les enfants y sont scolarisés", explique-t-elle. L'aînée de 20 ans, Mzia, est étudiante en licence d'information-communication à la fac de Rennes, après avoir eu son bac à Coutances. La plus jeune, Salomé, 9 ans, est en classe de CM1 à l'école Jules-Verne, et fait aussi de la danse.

loading

"Cette famille est parfaitement intégrée", résume Louis Gastebois, co-secrétaire du Collectif 50 pour les droits des étrangers. "Avec la circulaire Darmanin de novembre 2022 et la loi asile et immigration qui va être débattue, il y a manifestement une volonté politique de renvoyer un maximum de migrants." La famille, déboutée du droit d'asile, avait déjà reçu une première OQTF qui n'avait jamais été appliquée.

Le tribunal administratif saisi

Cette nouvelle OQTF ne concerne pour l'instant que Roméo, qui est assigné à résidence avec obligation de pointer au commissariat trois fois par semaine. "C'est difficile de séparer une famille comme ça", souffle Tamar, visiblement émue. En 21 ans de mariage, elle et son mari n'ont jamais été séparés plus d'une semaine. "Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à boire. Salomé aussi s'inquiète beaucoup pour ça."

loading

C'est maintenant un long combat administratif qui commence, comme pour Ramila Uzunalovi, une mère de famille géorgienne elle aussi menacée d'expulsion , avec ses trois enfants. Le Collectif 50 pour les droits des étrangers a déjà rassemblé une centaine de personnes à Coutances, ce mercredi 13 septembre, et va saisir le tribunal administratif de Caen. Une pétition en ligne va également être lancée.