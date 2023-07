"Ça aurait pu virer au drame" : des pompiers victimes d'un guet-apens samedi soir à Mulhouse

Aux alentours de 23 heures, samedi soir, les pompiers sont intervenus pour un feu de voiture dans le quartier du Drouot, à Mulhouse. Arrivés sur place sans la police, faute d'équipage disponible, selon Michael Pacanowski président de l'antenne Haut-Rhinoise du syndicat de pompiers SPASDIS-CFTC, les pompiers se sont ensuite *fait *attaquer par des personnes cagoulées.

ⓘ Publicité

"Arrivés sur le lieu de l'intervention avec un fourgon pompe-tonne (camion de pompier utilisé pour éteindre des feux, ndlr), mes collègues ont vu une voiture brûler", raconte Michael Pacanowski, mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu arriver des "personnes cagoulées", l'une d'elles avec "une barre de fer avec au bout un bloc de béton". Le chef a alors demandé à son équipage de "remonter dans le véhicule".

"C'était clairement organisé pour atteindre à la vie des sapeurs-pompiers"

"Une fois à l'intérieur, la personne devant a balancé la barre de fer avec le bloc de béton sur le pare-brise, qui s'est fissuré (voir photo), et des personnes encagoulées sont arrivées sur les côtés du véhicule pour essayer d'ouvrir le fourgon, avec des bidons d'essence", continue le syndicaliste, "ils n'ont pas réussi, heureusement, le véhicule est parti, a foncé dans une barricade".

Alors que les assaillants jettent "de l'essence sur l'extérieur du véhicule", les pompiers parviennent à fuir, en emmenant devant eux un four, élément de la barricade, sur plusieurs centaines de mètres, selon Michael Pacanowski : "Ça aurait pu virer au drame, c'était clairement organisé pour atteindre à la vie des sapeurs-pompiers".

Une montée des violences contre les pompiers

Les pompiers présents lors de cette intervention sont "choqués, dépités et en colère", selon le syndicaliste. "On fait ce métier pour sauver, pour aider les personnes", ajoute-t-il, "on a vraiment du mal à comprendre pourquoi on nous attaque". Michael Pacanowski, pompier depuis les années 2000, a déjà connu des altercations lors d'émeutes, notamment en 2005 où il y a eu des nuits "compliquées", mais il sent malgré tout une montée des violences "crescendo".

"On s'en rend compte aussi au niveau national parce qu'on est obligés de protéger des centres de secours avec des lances pour évacuer les émeutiers, éviter qu'ils n'attaquent les casernes", selon Michael Pacanowski. Il salue l'existence de l'Observatoire national des violences envers les sapeurs-pompiers , organisme qui a aussi constaté une hausse du nombre d'agressions envers ces professionnels, mais aimerait davantage de "sanctions exemplaires" pour les agresseurs : "Tant qu'il n'y en aura pas, ça continuera, malheureusement".

loading