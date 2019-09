Ca bouge sur le site Gloria de Carentan : la friche industrielle pourrait devenir un véritable quartier résidentiel

Carentan, France

Le site Gloria de Carentan-les-marais, ce sont 3 hectares, juste à coté du port, où était implantée l'usine de lait concentré qui a fermé en 1994. Depuis, des entreprises, des associations, la mission locale ou encore la maison des jeunes s'y sont installés. Une grande partie des bâtiments du site était occupée jusque là mais désormais, un grand déménagement se prépare.

D'ici la fin de l'année, il ne doit plus y avoir d'activité sur le site afin que l'Etablissement public foncier de Normandie puisse acquérir les terrains et démarrer les travaux de dépollution, de désamiantage, avant d'envisager de transformer cette friche en un véritable quartier au bord de la Taute et du canal de jonction, à deux pas du port et du centre ville.

Nous faisons des propositions aux associations et organismes qui se trouvent actuellement sur le site car tous les occupants doivent avoir quitté les lieux d'ici le 31 décembre 2019. La mission locale est transférée dans la maison des services au public. Nous reconstruirons une salle de boxe, mais en attendant, nous trouvons des solutions temporaires pour le club. Même chose pour l'épicerie solidaire, explique Jean-Pierre Lhonneur, le maire de Carentan-les-Marais.

Un cabinet d'étude, missionné par l'Etablissement public foncier de Normandie, a fait une première ébauche de ce que pourrait devenir le futur quartier Gloria de Carentan-les-Marais - EPFN

Les nouvelles portes à flot ont changé la donne

Le dossier s'accélère maintenant que la zone n'est plus inondable grâce aux nouvelles portes à flot mises en place, bien plus près de la mer. Mais pour acter cela, le nouveau plan de prévention des risques littoraux doit encore être validé. Une enquête publique aura lieu à Carentan du 1er au 30 octobre.

Des cabinets d'étude et des aménageurs travaillent d'ors et déjà pour imaginer ce futur quartier et y créer notamment des logements.