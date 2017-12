Créteil, France

En entrant dans les différents logements concernés par ces problèmes de chauffage, il est difficile de réaliser qu’il fait froid dans ces appartements. 17.4 degrés chez Noureddine. "Si vous venez de l’extérieur, ça va mais si vous restez ne serait-ce qu’une demi-heure, vous avez froid. J’ai déjà constaté 16 degrés chez moi". A quelques kilomètres de là, dans un autre quartier, dans un autre immeuble géré par "Créteil Habitat", Arlette 83 ans, chausson et pull en laine, ouvre sa porte à France Bleu Paris : "Il fait très froid. C’est insupportable. Le matin, il fait à peine 18 degrés et vers 18h il rebaisse. Ca fait trois semaines qu’il fait très froid".

Nourredine chez lui, avec des gros chaussons, un collant, un bas de jogging. 17.5 affiché au thermomètre © Radio France - Valentin Dunate

Près de 1000 locataires ont signé la pétition

Cette situation, France Bleu Paris l’a constaté dans plusieurs quartiers, différents immeubles mais n’est pas en mesure de confirmer le chiffre avancé par la CNL (Confédération Nationale du Logement) du Val-de-Marne pour qui, "3000 à 4000 logements sont concernés".

Une pétition a donc été lancée, signée par près de 1000 habitants. La CNL a fait du porte-à-porte, le tour d’une trentaine de zones et arrive à ce chiffre contesté par le bailleur. Pour cette association, "il est très difficile d’organiser une action collective autour du chauffage car on parle de ressenti".

Pour Créteil Habitat : "pas de problème global de chauffage"

Sur ce chiffre et ce problème récurrent de chauffage depuis le début de l’hiver, "Créteil Habitat" conteste formellement. D’abord, concernant la pétition, "une équipe a été mis en place pour retrouver qui avait signé et il faut dire qu'un certain nombre de signataires avaient du chauffage individuel (ils n'étaient pas concerné) et d’autres n’appartenaient même pas à notre patrimoine" précise le directeur général, Hervé Nabet pour qui, il n’y a "pas de problèmes globale de chauffage" mais des "problèmes ponctuels". Selon "Créteil Habitat", la seule solution pour ces locataires est de faire remonter l’information aux gardiens.

La CNL entend malgré tout poursuivre son travail de terrain et une autre association de défense des locataires se réserve le droit d’une éventuelle action devant la justice. La loi exige de fournir aux locataires une température minimale de 19 degrés.