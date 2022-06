"Ça change de la vie de tous les jours" : des ados de Bondy découvrent la vie à la ferme dans l'Indre

Changement de décor pour une centaine de collégiens de Bondy ! Le temps d'une semaine, ils ont quitté la Seine-Saint-Denis pour un séjour au vert pour découvrir la campagne. Ces élèves sont les premiers à découvrir la toute nouvelle ferme pédagogique "Chez Juju", installée sur le domaine de la Javelotière à Chaillac, au sud de l'Indre.

En effet, le centre équestre accueille désormais une ferme pédagogique avec tout un tas d'animaux à découvrir : poules, vaches, chèvres, oies, lapins, alpagas, moutons. Et les tout premiers visiteurs sont donc les adolescents franciliens. "Il y a de la découverte, des visages qui se détendent, ça leur ouvre de nouveaux horizons, se réjouit Julie Papon, aide-soignante qui est à l'initiative du projet. J'ai toujours rêvé d'avoir une ferme pédagogique".

Une collégienne de Bondy découvre la traite des vaches. - DR

"Oh les poneys, c'est trop mignon !", s'exclame un groupe de collégiennes. Depuis le début de la semaine, elles séjournent dans l'Indre pour des révisions avant le brevet. Et pour changer d'air ! Loin des immeubles et du béton qu'ils côtoient chaque jour, les ados découvrent un autre quotidien. "Ils arrivent avec beaucoup d'appréhension, de peur, de doutes, et en à peine une heure ou une heure et demi, ils trouvent ça génial, s'enthousiasme Aurélie Charret, la responsable du centre équestre. L'animal joue son rôle de médiateur, ça les canalise. Comme ils disent : ils kiffent !".

"Je n'ai pas l'habitude de voir des animaux, là on en voit, ça change de la vie de tous les jours, explique Fatoumata, qui s'approche des chèvres pour la première fois de sa vie. Je leur donne à manger, elles sont très très très sympathiques !".

"C'est vraiment formidable, sourit Laurène Rivière, qui s'occupe de la gestion de la ferme pédagogique. Certains profils qui sont arrivés en étant un peu dans la provoc sont ressortis apaisés. Même leurs profs étaient surpris !". C'est grâce au contact des animaux et au bien-être que cela procure de s'en occuper, explique-t-elle. "Ils posent énormément de questions, ils sont intéressés, intéressants. Ils trouvent toujours un animal auquel ils s'attachent !".

C'est vrai qu'on a du mal à résister au charme de Bibouille, le cochon nain... la mascotte de la ferme ! "C'est un vrai toutou, il nous suit partout, il se laisse caresser, il est trop marrant", plaisante Laurène Rivière.

Bibouille, le cochon nain, mascotte de la ferme pédagogique de la Javelotière à Chaillac ! © Radio France - Emeline Ferry

La ferme pédagogique accueille le public pour des visites les mercredis, samedis et dimanches entre 14h et 17h, et également pour des ateliers. Renseignements et réservations au 06.95.09.90.12. Des balades en poney, des activités avec les chevaux du centre équestre seront également proposés.

Visitez la ferme pédagogique "Chez Juju" en images

Des collégiens caressent un alpaga. - DR

L'une des biquettes de la ferme pédagogique ! © Radio France - Emeline Ferry

Julie Papon a créé cette ferme pédagogique à Chaillac. © Radio France - Emeline Ferry