"Ça commençait à nous manquer" : les pratiquants de Saint-Paul-Trois-Châteaux retrouvent les courts de tennis

Jeu, set et match ! Avec le déconfinement, les passionnés de tennis peuvent de nouveau retourner sur les courts. Plusieurs clubs de Drôme et d'Ardèche ont repris ou vont reprendre leurs activités. Mais sous certaines conditions, épidémie de Covid-19 oblige. Un protocole strict a été imposé par la Fédération Française de Tennis. On joue en simple uniquement, en extérieur et on limite au maximum les contacts entre les joueurs. Mais pas de quoi gâcher le plaisir des adhérents Tennis Club Tricastin à Saint-Paul-Trois-Château, qui peuvent de nouveau accéder aux terrains.

Les initiales sur les balles

"Deux mois c'est long donc on est vraiment contents de reprendre !", confie Emile, 13 ans. "Tout le monde ne peut pas reprendre comme nous donc on est chanceux", poursuit son ami Louis. Par contre, c'est chacun sa balle. "On a noté nos initiales dessus et on ne touche pas celles des autres."

A chacun sa balle ! © Radio France - Tommy Cattaneo.

On ne peut pas travailler le service" - Nicolas, moniteur au club

La même consigne s'applique aux cours particuliers, qui ont pu reprendre au Tennis Club Tricastin. "Seul le moniteur touche les balles", explique Nicolas. "L'élève peut nous les renvoyer mais uniquement avec le pied, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas travailler le service." Et pour limiter au maximum les risques de contamination, les balles sont changées tous les jours et chaque panier est isolé pendant au moins 72 heures.

Nicolas est le seul à pouvoir toucher les balles qu'il envoie à son élève. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Il faut reprendre le rythme

"Je suis un peu essoufflé", confie Hugo entre deux respirations. Il n'avait pas joué un match depuis deux mois et a repris les cours particuliers cette semaine avec Nicolas, le moniteur. "Mon corps n'a pas assez bougé pendant le confinement donc c'est normal." Mais selon son prof, il ne s'en sort pas si mal pour une reprise. "A cet âge là c'est comme le vélo, ça revient vite." D'ailleurs, le moniteur lui aussi profite d'un moment de pause pour reprendre son souffle. "C'est vrai qu'on est content de reprendre, ça commençait vraiment à nous manquer."

Hugo reprend les cours particuliers après deux mois d'arrêt, confinement oblige. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les espaces intérieurs restent fermés

Les bancs, les chaises d'arbitres et les tableaux de scores ont été enlevés des courts. "Ça limite les zones contact", explique Pascaline de Villepoix, la présidente du club. "Nous avons aussi fermé les courts couverts, les vestiaires et le club house." Pour venir jouer, il faut aussi réserver au préalable, arriver à l'heure et partir 5 mn avant la fin. "Ça permet d'éviter que trop de gens se croisent." Pour le moment, les cours collectifs n'ont pas repris. Le club attend la seconde phase de déconfinement début juin.