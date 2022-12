"Ça devient dur, très dur" : fatigué, ce maire d'Indre-et-Loire ne se représentera pas en 2026

Gérard Marquenet ne sera pas au Congrès des maires d'Indre-et-Loire ce mercredi 7 décembre à Tours. Le maire de Verneuil-sur-Indre se serait bien déplacé s'il avait pu. Mais la situation dans son village ne lui permet pas : une partie du personnel de l'école est malade du Covid-19 et doit donc gérer le service à la cantine et la garderie le soir. Preuve encore une fois que les maires sont en première ligne, surtout dans les petites communes : "On intervient sur tout, ça devient très très dur" confie Gérard Marquenet, 70 ans, qui voit la situation empirer depuis deux ans. Il ne se représentera pas en 2026.

ⓘ Publicité

Une vie quotidienne plus difficile depuis deux ans

Pour le maire de Verneuil-sur-Indre, la fonction de maire est plus difficile depuis deux ans : "depuis qu'il y a le Covid, on intervient sur tout explique Gérard Marquenet C'est des coups à décourager tout le monde". Il doit être partout, tout le temps et il a beaucoup d'exemples : "Un gars qui tond le dimanche matin à 8h, on m'appelle car la règle c'est 10h. Faut toujours faire appliquer la réglementation, c'est embêtant". Pour celui qui vient d'entamer son 3e mandat, "c'est de pire en pire, les gens se supportent de moins en moins". Alors, il doit jouer les arbitres.

Sa fonction empiète même sur sa vie personnelle, assure Gérard Marquenet : "Quand j'arrive à la maison, on discute toujours d'un problème de la commune. Et quand on en parle pas, mon téléphone me rappelle toujours qu'il y a un chien qui traîne ou il y a une vache qui est partie". Le maire être très sollicité sur son téléphone "le jour, la nuit" confie-t-il.

Des factures qui explosent

La commune subit également de plein fouet la crise énergétique. "On réduit l'éclairage car quand vous voyez les factures d'électricité, on est à plus de 30% d'augmentation. Une situation fatigante pour le maire : "Quand vous budgétisez en mars, il y a toujours des mauvaises surprises. Pareil avec les travaux : vous partez d'un devis de 115.000 euros, vous vous retrouvez avec une facture finale de 175.000 euros ! Il faut trouver le pognon !" lance Gérard Marquenet.

"Je ne me représenterai pas"

Quand il arrive à la mairie il y a quelques années, Gérard Marquenet est "un jeune retraité"." J'ai foncé, tête dans le guidon" raconte-t-il sans regrets et avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, il prépare le terrain pour son ou sa successeur.e : "On fait le maximum en entretien et pour le patrimoine" car Gérard Marquenet a pris sa décision : "Je ne me représenterai pas. J'en ai marre". Il confie aussi vouloir se reposer à cause "de quelques soucis de santé" qu'il veut "guérir correctement".