"Ça devient ingérable" : un restaurant d'Éguzon ferme pour protester contre le pass sanitaire

À l'entrée du restaurant Le 27 à Éguzon, une affiche donne le ton : "Notre métier n'est ni de contrôler ni d'interdire". Depuis le 1er août, l'établissement est fermé. Plus aucun client en terrasse et en salle, aucune casserole sur le feu dans les cuisines. Jusqu'à nouvel ordre, l'activité est interrompue pour protester contre la loi imposant le pass sanitaire. Pour Nathalie et Eric Cougniot, c'est inconcevable d'exiger le pass sanitaire. "Je ne me vois pas dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. À quoi va servir le pass sanitaire ? Aujourd'hui, c'est pour le Covid mais demain ça sera pour la gastro ?", s'interroge le co-gérant du restaurant Le 27.

Des restaurateurs qui ne veulent pas devenir policiers

Pour le couple, c'est une question d'éthique. "La santé des gens ne nous regarde pas. Ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas, on n'a pas à intervenir", considère Nathalie Cougniot. "Ça n'est pas une question d'être pour ou contre la vaccination. Mais il faut retrouver notre liberté", martèle-t-elle. Leurs convictions, ils entendent bien les défendre jusqu'au bout. Même si le Conseil constitutionnel valide le texte adopté par le Parlement, dans son avis attendu le 5 août. "Je ne rouvrirai pas", prévient Nathalie Cougniot.

Hors de question pour eux de faire la police. "Ce n'est pas le rôle du citoyen d'aller contrôler un autre citoyen. C'est le travail des forces de l'ordre, ce n'est pas le mien. Ça n'est pas à nous de faire de la discrimination selon les clients et encore moins de contrôler", insiste Eric Cougniot. C'est d'ailleurs également un motif d'inquiétude pour la Défenseure des droits. Dans une série de tweets, elle cite parmi 10 points d'alertes "le choix d’octroyer à des entreprises publiques et privées une forme de pouvoir de police, assurant elles-mêmes les contrôles de la détention d’un passe sanitaire".

Nathalie et Eric Cougniot ont pris une décision qu'ils assumeront jusqu'au bout © Radio France - Jérôme Collin

Les deux restaurateurs rappellent les contraintes sanitaires imposées depuis plus d'un an et demi à leur profession. "Là, c'est la règle de trop. Il y a ceux qui ne veulent pas se faire vacciner mais il y a aussi ceux qui n'ont pas eu le temps. On n'est pas à Paris ici. Les centres de vaccination ne sont pas tous à proximité, il n'y en a pas autant. Et pour faire un test PCR, il faut faire des kilomètres, prendre rendez-vous dans une pharmacie. Ça devient ingérable", estime Eric Cougniot. Sans compter que faire un test PCR pour aller au restaurant demande une certaine anticipation et empêche les repas à la dernière minute, sur un coup de tête. "Ça enlève totalement le côté spontané. On ne peut plus faire la fête aujourd'hui", déplore Nathalie.