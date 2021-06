"Ça devient insupportable" : à Cerelles, les riverains excédés par les nuisances sonores du City Stade

Le matin, tout est calme place Saint-Pierre, dans le bourg de Cerelles. Mais dès que la fin de journée approche, "il y a de la musique, des ballons, des scooters". Des bruits que subit Denis, riverain, depuis l'installation du City Stade, dans cette commune de 1.200 habitants, au nord de Tours. Dès qu'il fait beau, une vingtaine de jeunes convergent vers le terrain de sport fermé et grillagé, et y restent parfois tard en soirée. "Parfois, c'est jusqu'à 2h du matin... Quand je me lève à 5h, ce n'est pas vivable".

"On n'a qu'une hâte, c'est de partir d'ici"

Denis n'est pas le seul à se plaindre des nuisances sonores liées au City Stade. "Ça fait dix ans qu'on est là, on ne s'est jamais plaint. Mais aujourd'hui, on n'a qu'une hâte, c'est de partir d'ici. Ça devient insupportable", témoigne Caroline. Une situation d'autant plus compliquée à vivre au quotidien qu'elle travaille à domicile, en tant qu'assistante maternelle. "Pour la sieste, je ne peux pas mettre les enfants du côté City Stade, c'est impossible, ils ne peuvent pas dormir". Difficile aussi pour la mère de Valentin de trouver le sommeil. "Elle a besoin de dormir la fenêtre ouverte, surtout quand il fait chaud. Mais avec le bruit et la résonance, ce n'est pas possible".

Trop invivable aussi pour un couple d'octogénaires, pourtant installé depuis plus de 30 ans. En 2018, ils portent plainte auprès du Tribunal administratif, contre la municipalité. Un expert mesure jusqu'à 80 décibels, lorsque les ballons tapent contre la grille métallisée. Le couple perd finalement le procès et décide de vendre sa maison. Une décision qui fait réagir certains habitants, qui lancent une pétition en avril dernier.

Les riverains et signataires proposent de déplacer le City Stade au niveau du terrain de football et du skatepark, à l'entrée de la ville. © Radio France - Chloé Martin

Une pétition pour déplacer le City Stade

"On ne demande pas la suppression du City Stade. On demande simplement qu'il soit transféré vers une zone plus appropriée, par exemple vers le stade de foot", explique une des membres du collectif d'habitants mobilisés. Une solution dont ne veut pas le maire, Guy Poulle. "Les parents m'ont dit qu'ils n'enverraient pas leurs enfants là-bas. C'est à un kilomètre du bourg, il y a des risques. Alors que là, c'est sur la place du village".

L'édile reconnaît tout de même les nuisances. Mais selon lui, ce n'est pas directement lié au City Stade. "Il y a des rassemblements après la fermeture du terrain, au niveau de l'entourage du City Stade, et non pas sur le City Stade. Il y a toujours des endroits où les jeunes se retrouvent, et toujours dans le bourg pour bénéficier de la lumière. Mais ça se passe dans toutes les communes".

A la suite de la pétition, Guy Poulle compte tout de même envoyer un questionnaire aux habitants pour connaître leur avis et décider de l'avenir du City Stade.